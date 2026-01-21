Düzce İl Sağlık Müdürlüğü: Gebe Okulu Programları Devam Ediyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne adaylarının güvenli ve kaliteli gebelik ile doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gebe okulu eğitimleri devam ediyor.

Program ve Yürütücüler

Uygulamayı yürüten birim, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı olup program, anne adaylarına yönelik kapsamlı bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sunuyor. Eğitimler hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrasında ailelere destek sağlayacak şekilde planlanıyor.

Hedef Kitle ve Amaç

Program, anne ve anne adayları ile baba adayları'nın yanı sıra anneanne, babaanne ve dede gibi büyük ebeveynleri ile doğum yapmış anneler ve eşlerine de rehberlik ediyor. Amaç, aileleri bebeklerin sağlıklı geleceğine hazırlamak ve doğum sonrası bakım hizmetlerine erişimde kolaylık sağlamak.

Şimdiye kadar çok sayıda anne ve baba adayı eğitim alırken, birçok anne adayı doğum sonrasında da okuldan faydalanmaya devam ediyor. Eğitimler, hem bilgilendirici hem de uygulamalı destekler sunarak ailelerin güvenli gebelik deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor.

Gebe okulu programları, sağlıklı nesiller için ebeveynleri bilinçlendirirken, toplum sağlığının güçlendirilmesine de hizmet ediyor.

