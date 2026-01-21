Düzce İl Sağlık Müdürlüğü: Gebe Okulu Programları Devam Ediyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün gebe okulu eğitimleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda anne, baba adayları ve büyük ebeveynlere destek vererek sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:54
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü: Gebe Okulu Programları Devam Ediyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne adaylarının güvenli ve kaliteli gebelik ile doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gebe okulu eğitimleri devam ediyor.

Program ve Yürütücüler

Uygulamayı yürüten birim, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı olup program, anne adaylarına yönelik kapsamlı bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sunuyor. Eğitimler hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrasında ailelere destek sağlayacak şekilde planlanıyor.

Hedef Kitle ve Amaç

Program, anne ve anne adayları ile baba adayları'nın yanı sıra anneanne, babaanne ve dede gibi büyük ebeveynleri ile doğum yapmış anneler ve eşlerine de rehberlik ediyor. Amaç, aileleri bebeklerin sağlıklı geleceğine hazırlamak ve doğum sonrası bakım hizmetlerine erişimde kolaylık sağlamak.

Şimdiye kadar çok sayıda anne ve baba adayı eğitim alırken, birçok anne adayı doğum sonrasında da okuldan faydalanmaya devam ediyor. Eğitimler, hem bilgilendirici hem de uygulamalı destekler sunarak ailelerin güvenli gebelik deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor.

Gebe okulu programları, sağlıklı nesiller için ebeveynleri bilinçlendirirken, toplum sağlığının güçlendirilmesine de hizmet ediyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANNE ADAYLARININ GÜVENLİ, KALİTELİ GEBELİK VE DOĞUM SONU...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANNE ADAYLARININ GÜVENLİ, KALİTELİ GEBELİK VE DOĞUM SONU BAKIM HİZMETLERİNE ULAŞMALARINI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN GEBE OKULUNDA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burhaniye'de BUBFA'dan Hasta Yatakları ve Medikal Destek Projesi
2
Gökkuşağı Koleji İzmir'den World Scholar’s Cup'ta Uluslararası Başarı: Global Round ve 2’nci Sıra
3
Tavşanlı'da 'Teknoloji Bağımlılığı' Semineri
4
Düzce'de Veliler Sınıfa Oturdu: Biçimlendirici Değerlendirme Eğitimi Çilimli'de
5
Vali Aydoğdu: Gençler "Aynı Hizadan Konuşulmak" İstiyor
6
Edremit MYO'da Hijyen Eğitimi: Öğrencilere 5 Yıllık Hijyen Belgesi
7
Şırnaklı 26 Öğrenci 'Mutluca Bir Köyün Hikayeleri' ile İmza Günü Düzenledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları