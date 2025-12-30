DOLAR
Düzce Üniversitesi'nde Yurt Atölyeleri: Erkekler Pizza, Kızlar Kurabiye

Düzce Üniversitesi yurtlarında düzenlenen pizza ve kurabiye workshopları, öğrencilerin mutfak becerilerini ve dayanışmasını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:10
DÜZCE(İHA)Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları devam ediyor.

Cahit Zarifoğlu Erkek Yurdu'nda pizza workshopu

Cahit Zarifoğlu Erkek Yurdu öğrencileri, düzenlenen pizza workshopu ile keyifli ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler kendi pizzalarını hazırlayarak hem mutfak becerilerini geliştirdi hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Necla Pekolcay Kız Yurdunda kurabiye workshopu

Necla Pekolcay Kız Yurdunda yurt yemekhanesinde gerçekleştirilen kurabiye workshopu renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte öğrenciler tuzlu kurabiye, mantar kurabiye ve tırtıl kurabiye yaparak hem eğlendi hem el becerilerini geliştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen workshop etkinlikleri, öğrenciler arasında dayanışma ve paylaşım duygularını pekiştirirken yurt yaşamına da renk kattı.

