DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Edirne'de 'El Emeği Gönül Bağı' Projesi: Öğrenciler Örüyor, Anneler Birleştiriyor

Edirne Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu'nda 165 öğrenci ve 11 veli, 'El emeği gönül bağı projesi' ile huzurevi ve ihtiyaç sahipleri için kışlık ürünler örüyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:43
Edirne'de 'El Emeği Gönül Bağı' Projesi: Öğrenciler Örüyor, Anneler Birleştiriyor

Edirne’de 'El Emeği Gönül Bağı' Projesi: Öğrenciler Örüyor, Anneler Birleştiriyor

Edirne Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunda hayata geçirilen El emeği gönül bağı projesi, öğrenciler, veliler ve okul yönetiminin ortak dayanışmasıyla kışlık el emeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje kapsamında çocukların ördüğü parçalar, anne ve velilerin birleştirmesiyle battaniye, şal, şapka ve atkıya dönüştürülüyor.

Proje ve katılımcılar

Proje, Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayla Yılmazgüç öncülüğünde yürütülüyor. Toplam 165 öğrenci ve 11 veli projeye katılarak el emeği ürünler hazırlıyor. Üretilenler öncelikle huzurevi sakinlerine, ardından belirlenen ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek.

Okul yönetimi ve hedefler

Okul Müdürü Demet Fisek, projenin hem aile içi niteliği güçlendirdiğini hem de toplum yararına olduğunu vurguladı: "Özellikle vurgulamak istediğim toplumun temel taşı olan çocuklarımızın hem toplumun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi anlamında hem de aileleriyle nitelikli zaman geçirmesi anlamında hedeflediğimiz bir proje"

Müdür Fisek, projenin aynı zamanda 2025 yılı Aile yılı ve Türkiye Yüzyılı maarif modeli hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Gönüllülerin katkısı

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ayla Yılmazgüç projeye gösterilen ilgiden memnun: "Çok güzel işler geldi. Çok büyüyerek gidiyor. Öğrenciler ve veliler örüyor biz birleştiriyoruz topluca. Ufacık adımlarla güzel yaraların sarılacağına inanıyoruz"

Okul Aile Birliği Başkanı Gaye Selçuk şunları söyledi: "Bunları ilk olarak yaşlılarımıza huzurevine götürmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın minik elleri bizim birleşimlerimizle güzel bir proje gerçekleştirmiş olduk"

Okul Aile Birliği Başkan yardımcısı ve veli Senem Aktürk Abay ise çalışma yöntemlerini anlattı: "Sıkılmadılar, çok severek yaptılar. Her sınıfa bir renk belirledik. O her sınıf kendi renklerinde örgülerini ördü biz de onları birleştirdik. Amacımız burada onların ellerinden yaşlılarımızın kalplerini ısıtmak"

Öğrenciler ne diyor?

7. sınıf öğrencisi Atahan Altınok: "İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak için hocalarımız bize bunu söyledi. Biz de bunu yaptık. Hem biz mutlu olduk hem ihtiyaç sahipleri mutlu olacak diye düşünüyorum"

7. sınıf öğrencisi Çağan Ege Kafa projenin oluşumunu anlattı: "Yaşlılara ve yardıma ihtiyacı olanlara battaniyeler ördük, bereler ördük, atlılar ördük. Ben de atkı ördüm. İlk önce teknoloji tasarım öğretmenimiz Ayla öğretmenimiz, veliler ve idare ile hep birlikte böyle bir proje yapmak istedik. Çok da mutlu olduk. Hem ülkemizde yardıma ihtiyacı olan kişiler var onlara böyle bir destek sağlamak istedik."

Dağıtım ve sürdürülebilirlik

Hazırlanan ürünler öğrenciler tarafından özenle paketleniyor ve öncelikle huzurevi sakinlerine teslim edilecek. Proje, öğrencilere yardımlaşma bilinci kazandırmayı ve velilerin okulla bağını güçlendirmeyi amaçlıyor; yıl sonuna kadar devam etmesi hedefleniyor.

'EL EMEĞİ GÖNÜL BAĞI PROJESİ' ÇERÇEVESİNDE HER İLMEK İYİLİK İÇİN ATILIRKEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİ...

'EL EMEĞİ GÖNÜL BAĞI PROJESİ' ÇERÇEVESİNDE HER İLMEK İYİLİK İÇİN ATILIRKEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİ HUZUREVİ SAKİNLERİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN BATTANİYE, ŞAL, ŞAPKA GİBİ KIŞLIK ÜRÜNLER ÖRMEYE BAŞLADI.

'EL EMEĞİ GÖNÜL BAĞI PROJESİ' ÇERÇEVESİNDE HER İLMEK İYİLİK İÇİN ATILIRKEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığını Anlattı
2
Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığına Çözüm Anlattı
3
Edirne'de 'El Emeği Gönül Bağı' Projesi: Öğrenciler Örüyor, Anneler Birleştiriyor
4
Pursaklar Hanım Evi'nde Pastacılık Kursiyerleri İmalathanede Baklava ve Börek Öğrendi
5
Akşehir Bozlağan’daki Eski İlkokul Dikiş Nakış Kursuna Dönüştü
6
Tavşanlı'da Öğrencilere Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi
7
Engelliler Entegre Yüksekokulu Eskişehir'de: 32 Yıldır Engelleri Aşıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül