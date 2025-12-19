Edirne’de 'El Emeği Gönül Bağı' Projesi: Öğrenciler Örüyor, Anneler Birleştiriyor

Edirne Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulunda hayata geçirilen El emeği gönül bağı projesi, öğrenciler, veliler ve okul yönetiminin ortak dayanışmasıyla kışlık el emeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje kapsamında çocukların ördüğü parçalar, anne ve velilerin birleştirmesiyle battaniye, şal, şapka ve atkıya dönüştürülüyor.

Proje ve katılımcılar

Proje, Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayla Yılmazgüç öncülüğünde yürütülüyor. Toplam 165 öğrenci ve 11 veli projeye katılarak el emeği ürünler hazırlıyor. Üretilenler öncelikle huzurevi sakinlerine, ardından belirlenen ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek.

Okul yönetimi ve hedefler

Okul Müdürü Demet Fisek, projenin hem aile içi niteliği güçlendirdiğini hem de toplum yararına olduğunu vurguladı: "Özellikle vurgulamak istediğim toplumun temel taşı olan çocuklarımızın hem toplumun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi anlamında hem de aileleriyle nitelikli zaman geçirmesi anlamında hedeflediğimiz bir proje"

Müdür Fisek, projenin aynı zamanda 2025 yılı Aile yılı ve Türkiye Yüzyılı maarif modeli hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Gönüllülerin katkısı

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ayla Yılmazgüç projeye gösterilen ilgiden memnun: "Çok güzel işler geldi. Çok büyüyerek gidiyor. Öğrenciler ve veliler örüyor biz birleştiriyoruz topluca. Ufacık adımlarla güzel yaraların sarılacağına inanıyoruz"

Okul Aile Birliği Başkanı Gaye Selçuk şunları söyledi: "Bunları ilk olarak yaşlılarımıza huzurevine götürmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın minik elleri bizim birleşimlerimizle güzel bir proje gerçekleştirmiş olduk"

Okul Aile Birliği Başkan yardımcısı ve veli Senem Aktürk Abay ise çalışma yöntemlerini anlattı: "Sıkılmadılar, çok severek yaptılar. Her sınıfa bir renk belirledik. O her sınıf kendi renklerinde örgülerini ördü biz de onları birleştirdik. Amacımız burada onların ellerinden yaşlılarımızın kalplerini ısıtmak"

Öğrenciler ne diyor?

7. sınıf öğrencisi Atahan Altınok: "İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak için hocalarımız bize bunu söyledi. Biz de bunu yaptık. Hem biz mutlu olduk hem ihtiyaç sahipleri mutlu olacak diye düşünüyorum"

7. sınıf öğrencisi Çağan Ege Kafa projenin oluşumunu anlattı: "Yaşlılara ve yardıma ihtiyacı olanlara battaniyeler ördük, bereler ördük, atlılar ördük. Ben de atkı ördüm. İlk önce teknoloji tasarım öğretmenimiz Ayla öğretmenimiz, veliler ve idare ile hep birlikte böyle bir proje yapmak istedik. Çok da mutlu olduk. Hem ülkemizde yardıma ihtiyacı olan kişiler var onlara böyle bir destek sağlamak istedik."

Dağıtım ve sürdürülebilirlik

Hazırlanan ürünler öğrenciler tarafından özenle paketleniyor ve öncelikle huzurevi sakinlerine teslim edilecek. Proje, öğrencilere yardımlaşma bilinci kazandırmayı ve velilerin okulla bağını güçlendirmeyi amaçlıyor; yıl sonuna kadar devam etmesi hedefleniyor.

