Kütahya'da Emniyete Hayvan Sevkleri ve Yol Kontrolleri Eğitimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hayvan Sevkleri Eğitimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü personeline, hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde yapılan yol kontrolleri konusunda eğitim ve bilgilendirme gerçekleştirildi.

Eğitimi veren birim ve kapsam

Eğitimi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından verildi. Programda belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin uygulamalar ele alındı.

Program kapsamında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Yetkililer, il genelinde hayvan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlar arasında iş birliği içinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

