Mudanya'da H.O.B.A. Projesi ile Aile-Okul Yürüyüşü

Mudanya'da H.O.B.A. Projesi kapsamında Mütareke İlkokulu öncülüğünde düzenlenen aile-okul yürüyüşü, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:50
Mudanya'da H.O.B.A. Projesi ile Aile-Okul Yürüyüşü

Mudanya'da H.O.B.A. Projesi kapsamında anlamlı yürüyüş

Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen H.O.B.A. Projesi kapsamında, Mütareke İlkokulu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş etkinliği, aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayarak büyük ilgi gördü.

Etkinlik ve katılım

Yürüyüşe Mütareke İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin yanı sıra Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun da katıldı. Mütareke Alanı’ndan başlayan yürüyüşe öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Hedefler ve sonuç

Etkinlik boyunca aileler ve çocuklar birlikte yürüyerek sağlıklı yaşam bilinci ve aktif yaşam alışkanlığı konusunda farkındalık kazandı. Yürüyüş, okul ile aile arasındaki bağların güçlendiği samimi bir ortam sağladı; aynı zamanda ailelerin eğitim sürecine daha etkin katılımı hedeflendi.

Katılımcıların yüksek motivasyonu ve ilgisi, projenin amacına ulaştığını ortaya koydu. Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen ve aile katılımını esas alan projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, etkinliğe katılan tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür etti.

