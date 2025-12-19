Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığına Çözüm Anlattı

Kırşehir'de düzenlenen konferansta öğrencilere teknoloji kullanımı ve alternatif beceriler anlatıldı

Kırşehir’de Matematik Öğretmeni Mehmet Gönen, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Gönen, sosyal medya üzerinden çocukların eğitimi amacıyla ürettiği içeriklerle ve ilkokul çocuklarına yönelik yazdığı çocuk edebiyatı kitaplarıyla tanınıyor.

Yıllar sonra doğup büyüdüğü okulda gerçekleşen buluşmada Gönen, kaleme aldığı kitapların içeriğinin tamamen çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulmasına yönelik olduğunu belirtti. Etkinlik boyunca oyun tabanlı yöntemlerle çocukların teknolojiyle ilişkisini sorgulamaları sağlandı.

Gönen, kendi başarı ve başarısızlık deneyimlerinden hareket ederek öğrencilere rehberlik ettiğini ifade etti. Teknolojinin tamamen yasaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Gönen, bunun yerine cihazların çocukların yeteneklerini geliştirebileceği bir beceri aracı olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Okul Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş, etkinliğin olumlu etkilerine işaret ederek, "Bu tür buluşmalarla çocukların hayallerinin peşinden koşmasını istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendiklerini ve verilen bilgiler sayesinde bu alışkanlıktan kurtulacaklarına inandıklarını belirtti. Düzenlenen konferansın, öğrencilerin teknoloji ile olan ilişkilerini yeniden değerlendirmelerine katkı sağladığı ifade edildi.

Ayrıca Gönen, konferans kapsamında öğrenci velileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

