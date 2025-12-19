DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığına Çözüm Anlattı

Matematik öğretmeni Mehmet Gönen, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda oyunla teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını anlattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:18
Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığına Çözüm Anlattı

Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığına Çözüm Anlattı

Kırşehir'de düzenlenen konferansta öğrencilere teknoloji kullanımı ve alternatif beceriler anlatıldı

Kırşehir’de Matematik Öğretmeni Mehmet Gönen, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi. Gönen, sosyal medya üzerinden çocukların eğitimi amacıyla ürettiği içeriklerle ve ilkokul çocuklarına yönelik yazdığı çocuk edebiyatı kitaplarıyla tanınıyor.

Yıllar sonra doğup büyüdüğü okulda gerçekleşen buluşmada Gönen, kaleme aldığı kitapların içeriğinin tamamen çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulmasına yönelik olduğunu belirtti. Etkinlik boyunca oyun tabanlı yöntemlerle çocukların teknolojiyle ilişkisini sorgulamaları sağlandı.

Gönen, kendi başarı ve başarısızlık deneyimlerinden hareket ederek öğrencilere rehberlik ettiğini ifade etti. Teknolojinin tamamen yasaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Gönen, bunun yerine cihazların çocukların yeteneklerini geliştirebileceği bir beceri aracı olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Konferans sonrası açıklamalarda bulunan Okul Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş, etkinliğin olumlu etkilerine işaret ederek, "Bu tür buluşmalarla çocukların hayallerinin peşinden koşmasını istiyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendiklerini ve verilen bilgiler sayesinde bu alışkanlıktan kurtulacaklarına inandıklarını belirtti. Düzenlenen konferansın, öğrencilerin teknoloji ile olan ilişkilerini yeniden değerlendirmelerine katkı sağladığı ifade edildi.

Ayrıca Gönen, konferans kapsamında öğrenci velileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

(EÖ-TB-)

Mezun olduğu okulda teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını oyunla anlattı

Mezun olduğu okulda teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını oyunla anlattı

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığını Anlattı
2
Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığına Çözüm Anlattı
3
Edirne'de 'El Emeği Gönül Bağı' Projesi: Öğrenciler Örüyor, Anneler Birleştiriyor
4
Pursaklar Hanım Evi'nde Pastacılık Kursiyerleri İmalathanede Baklava ve Börek Öğrendi
5
Akşehir Bozlağan’daki Eski İlkokul Dikiş Nakış Kursuna Dönüştü
6
Tavşanlı'da Öğrencilere Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi
7
Engelliler Entegre Yüksekokulu Eskişehir'de: 32 Yıldır Engelleri Aşıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül