Mehmet Gönen Mezun Olduğu Okulda Oyunla Teknoloji Bağımlılığını Anlattı

Konferansta öğrencilere ve velilere rehberlik

KIRŞEHİR (İHA) – Matematik öğretmeni Mehmet Gönen, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlenen konferansta ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Gönen, sosyal medya üzerinden çocukların eğitimi amacıyla ürettiği içeriklerin yanı sıra ilkokul çocuklarına yönelik yazdığı çocuk edebiyatı kitaplarıyla da dikkat çekiyor. Yazdığı kitapların içeriğinin tamamen teknoloji bağımlılığından kurtulma üzerine olduğunu kaydetti.

Kendi başarı ve başarısızlıklarından yola çıkarak çocuklara rehberlik ettiğini ifade eden Gönen, teknolojinin tamamen yasaklanması yerine, çocukların kendi özelliklerini ortaya çıkarabilecekleri bir beceri aracı olarak kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Okuldan ve öğrencilerden geri dönüş

Konferansın ardından konuşan Okul Müdür Yardımcısı Cahide Karakaş, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirterek, "Bu tür buluşmalarla çocukların hayallerinin peşinden koşmasını istiyoruz" dedi.

Konferansa katılan öğrenciler ise teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendiklerini ifade ederek, verilen bilgiler sayesinde bu alışkanlıktan kurtulacaklarına inandıklarını belirtti.

Velilerle buluşma

Düzenlenen konferansın, öğrencilerin teknolojiyle olan ilişkilerini yeniden değerlendirmelerine katkı sağladığı belirtilirken, Gönen öğrenci velileriyle de bir araya geldi.

