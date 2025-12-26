Fırat Üniversitesi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzaladı

Fırat Üniversitesi ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitimde iş birliğini güçlendirmeye yönelik "Eğitimde İşbirliği Protokolü" resmen imzalandı.

Protokolün kapsamı

Karşılıklı olarak hazırlanan protokol, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalandı. Protokol; kent sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında, başta eğitim niteliğinin artırılması olmak üzere tarafların uygun gördüğü tüm alanlarda planlı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütülmesini amaçlıyor.

10 maddeden oluşan protokol çerçevesinde; bilimsel araştırma, yayın ve proje çalışmaları, veli eğitimleri, öğrenci ve öğretmen adaylarının sosyal, kariyer ve mesleki gelişimleri ile akademik çalışmalar başta olmak üzere birçok alanda karşılıklı iş birliği yapılması hedefleniyor.

Yetkililerin değerlendirmesi

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek, üniversite olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve tüm paydaşlarla iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ise müdürlük olarak her alanda Fırat Üniversitesi’nin yanında olduklarını belirterek, protokolün eğitim camiasına önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (FÜ) İLE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA "EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ" PROTOKOLÜ İMZALANDI.