Kayseri'de 46 Kitap ve Animasyon İlkokullarda: Öğretmenlerden Kültürel Miras Hamlesi

Kayseri'de öğretmenlerin kaleme aldığı 46 kitap ve animasyon ilkokullarla buluştu

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Ayraç Projesi kapsamında başlatılan İlkokullar Birlikte Okuyor Projesi ile öğretmenlerin kaleme aldığı kentin kültürel mirasını anlatan 46 kitap ve animasyon, ilkokul öğrencileriyle buluşturuldu.

18 öğretmen tarafından kentin tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gelenekleri ve kültürel mirasını anlatan 40 kitap hazırlandı; kitapların animasyon halleri de üretildi. Eserler baskı ve dijital ortamda hazırlanarak ilkokullardaki 4 bin 500 dersliğe ulaştırıldı. İçeriklerin PDF formatında etkileşimli tahtalara yüklenmesiyle hem erişim kolaylaştırıldı hem de karbon ayak izi azaltılarak çevre duyarlılığına katkı sağlandı.

Talas ilçesindeki Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen lansman törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerle birlikte kitapları okuyup animasyonları izledi. Esen törende şunları söyledi:

"Bugün burada başlatmış olduğumuz İlkokullar Birlikte Okuyor Projesi, ilimizin tüm okullarında bugünden itibaren yaygınlaştırılmış olacaktır. Bugün burada sadece bir proje başlangıcı yapmıyoruz. Çocuklarımızı şehrimizin tarihi, kültürü, sanatı ve bütün değerleriyle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. İlimiz genelinde kitap okuma farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğümüz Ayraç Projesi’nin bir alt projesi olarak ortaya çıkan İlkokullar Birlikte Okuyor Projesi kapsamında, öğretmenlerimiz tarafından yazılmış 40 kitaptan bahsediyoruz. Her sınıf düzeyi için 10 kitap olmak üzere; ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Bu kitapların baskıları yapılarak ilkokullarımızda bulunan 4 bin 500 dersliğe tüm kitaplarımız dağıtılmıştır. Bugün projemizin farklı bir boyutunu da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Henüz tam okuma becerisi kazanmadığını düşündüğümüz ilkokul 1. sınıflarımız için yazılan kitaplarımız, animasyon filmi eşliğinde sesli kitaba dönüştürülmüştür. Etkileşimli tahtalara PDF formatında yüklenerek hem dijital hem de etkileşimli bir ortam oluşturulmuştur. İlkokul 1. sınıflarımız kitaplarını hem sesli anlatımını hem de animasyon filmi şeklindeki görsellerini izlemiş oldular. Çocuklarımız her sabah derse başladıklarında; şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sokaklarını, caddelerini, örf ve adetlerini anlatan ve öğretmenlerimiz tarafından yazılmış bu kitapların sesli kitap versiyonlarını etkileşimli tahtalardan izlemiş olacaklardır. Kitaplarımızın yazımında emeği geçen 18 arkadaşımız başta olmak üzere; baskısından sistemine, grafik tasarımından sonuçlandırılmasına ve tüm okullarımıza dağıtılmasına kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı ve Ar-Ge ekibimizi yürekten kutluyorum. Projemizin tüm okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Okuma alışkanlığına erken yatırım

Coşkun Esen proje hedeflerini şöyle vurguladı:

"İlkokuldan başlattığımız bu hareketi ortaokul ve liseye de yansıtacak şekilde kitap okuma farkındalığını üst seviyeye çıkaracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. İlkokul, eğitim kademesinin ilk aşamasıdır ve hayata hazırlanma düzeyi bu yaşlarda kazanılmaktadır. Kitap okuma farkındalığını da çocuklarımızın bu yaşlarda öğrenmelerini istedik. Sadece yazılı bir materyal olarak değil, aynı zamanda dijital PDF formatında da çocuklarımıza ulaştırarak kitabın her alanda görünür olmasını sağlamış olduk. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum"

Proje, Kayseri'de erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı, kentin tarih ve kültürünü öğrencilerle buluşturmayı ve dijital erişimle sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.

