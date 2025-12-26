DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Kayseri'de 46 Kitap ve Animasyon İlkokullarda: Öğretmenlerden Kültürel Miras Hamlesi

Kayseri'de Öğretmenlerin hazırladığı 46 kitap ve animasyon, 'İlkokullar Birlikte Okuyor' projesiyle 4 bin 500 sınıfa dağıtıldı; içerikler dijitalde de erişime açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:16
Kayseri'de 46 Kitap ve Animasyon İlkokullarda: Öğretmenlerden Kültürel Miras Hamlesi

Kayseri'de öğretmenlerin kaleme aldığı 46 kitap ve animasyon ilkokullarla buluştu

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Ayraç Projesi kapsamında başlatılan İlkokullar Birlikte Okuyor Projesi ile öğretmenlerin kaleme aldığı kentin kültürel mirasını anlatan 46 kitap ve animasyon, ilkokul öğrencileriyle buluşturuldu.

18 öğretmen tarafından kentin tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gelenekleri ve kültürel mirasını anlatan 40 kitap hazırlandı; kitapların animasyon halleri de üretildi. Eserler baskı ve dijital ortamda hazırlanarak ilkokullardaki 4 bin 500 dersliğe ulaştırıldı. İçeriklerin PDF formatında etkileşimli tahtalara yüklenmesiyle hem erişim kolaylaştırıldı hem de karbon ayak izi azaltılarak çevre duyarlılığına katkı sağlandı.

Talas ilçesindeki Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda düzenlenen lansman törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerle birlikte kitapları okuyup animasyonları izledi. Esen törende şunları söyledi:

"Bugün burada başlatmış olduğumuz İlkokullar Birlikte Okuyor Projesi, ilimizin tüm okullarında bugünden itibaren yaygınlaştırılmış olacaktır. Bugün burada sadece bir proje başlangıcı yapmıyoruz. Çocuklarımızı şehrimizin tarihi, kültürü, sanatı ve bütün değerleriyle buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. İlimiz genelinde kitap okuma farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğümüz Ayraç Projesi’nin bir alt projesi olarak ortaya çıkan İlkokullar Birlikte Okuyor Projesi kapsamında, öğretmenlerimiz tarafından yazılmış 40 kitaptan bahsediyoruz. Her sınıf düzeyi için 10 kitap olmak üzere; ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Bu kitapların baskıları yapılarak ilkokullarımızda bulunan 4 bin 500 dersliğe tüm kitaplarımız dağıtılmıştır. Bugün projemizin farklı bir boyutunu da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Henüz tam okuma becerisi kazanmadığını düşündüğümüz ilkokul 1. sınıflarımız için yazılan kitaplarımız, animasyon filmi eşliğinde sesli kitaba dönüştürülmüştür. Etkileşimli tahtalara PDF formatında yüklenerek hem dijital hem de etkileşimli bir ortam oluşturulmuştur. İlkokul 1. sınıflarımız kitaplarını hem sesli anlatımını hem de animasyon filmi şeklindeki görsellerini izlemiş oldular. Çocuklarımız her sabah derse başladıklarında; şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sokaklarını, caddelerini, örf ve adetlerini anlatan ve öğretmenlerimiz tarafından yazılmış bu kitapların sesli kitap versiyonlarını etkileşimli tahtalardan izlemiş olacaklardır. Kitaplarımızın yazımında emeği geçen 18 arkadaşımız başta olmak üzere; baskısından sistemine, grafik tasarımından sonuçlandırılmasına ve tüm okullarımıza dağıtılmasına kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı ve Ar-Ge ekibimizi yürekten kutluyorum. Projemizin tüm okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Okuma alışkanlığına erken yatırım

Coşkun Esen proje hedeflerini şöyle vurguladı:

"İlkokuldan başlattığımız bu hareketi ortaokul ve liseye de yansıtacak şekilde kitap okuma farkındalığını üst seviyeye çıkaracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. İlkokul, eğitim kademesinin ilk aşamasıdır ve hayata hazırlanma düzeyi bu yaşlarda kazanılmaktadır. Kitap okuma farkındalığını da çocuklarımızın bu yaşlarda öğrenmelerini istedik. Sadece yazılı bir materyal olarak değil, aynı zamanda dijital PDF formatında da çocuklarımıza ulaştırarak kitabın her alanda görünür olmasını sağlamış olduk. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum"

Proje, Kayseri'de erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmayı, kentin tarih ve kültürünü öğrencilerle buluşturmayı ve dijital erişimle sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerin kaleme aldığı kitapları beraber okuyacak

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, öğretmenlerin kaleme aldığı kitapları beraber okuyacak

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" Eğitimi — Belediye Personeline Bilinçlendirme
2
Kayseri'de 46 Kitap ve Animasyon İlkokullarda: Öğretmenlerden Kültürel Miras Hamlesi
3
Esenler'de 'Rol Model ve Etki Bilinci' Atölyesi — Mehmet Akif Vurgusu
4
BUÜ, YÖK 2025 Raporunda 13 Kategoride İlk 20'de; Doktoralı Araştırmacılarda 1. Sırada
5
Muradiye'de 2. Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni
6
Kağıthane'de Vasfi Çobanoğlu Okulu 2026 Eğitim Dönemine Hazırlanıyor
7
Gördes’te Çilek Serası: Gelir Engelliler İçin

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı