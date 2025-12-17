Eğitimciler Seyyanen İyileştirme İstiyor: Ahmet Yasav Köprübaşı Ziyaretinde

Eğitim-Bir-Sen Heyeti Köprübaşı'nda: Seyyanen İyileştirme Vurgusu

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetim kurulu üyeleri, Köprübaşı ilçesindeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek idareciler, öğretmenler ve eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde sendikanın çalışmaları, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Ziyaret Edilen Kurumlar

Ziyaretler kapsamında Köprübaşı Anadolu Lisesi, Merkez Anaokulu, Şehit Şenol Uçdu İlkokulu, Alanyolu İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Borlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde toplantılar yapıldı. Toplantılarda karşılıklı fikir alışverişi ve güncel gelişmelere ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Temel Talepler ve Değerlendirmeler

Yasav, yapılan bilgilendirmelerde hükümetin mutlaka ilave bir adım atarak seyyanen iyileştirme yapmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ayrıca kariyer meslek düzenlemesinin genişletilmesi gerektiğini, bilim adamlığının yer almadığı bir düzenlemenin eksik kalacağını ifade etti ve kamu personel sisteminin baştan sona ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Yasav, uzman ve başöğretmenlik ilave ödemelerinin emekliliğe sayılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra memurun görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki farkın yüzde 75’ten yüzde 50’nin altına indiğine dikkat çekerek, 1. dereceye yükselmiş 470 bin memurun ek gösterge (3600) hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurum Ziyaretleri ve Teşekkürler

Program kapsamında Köprübaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sakal, Şube Müdürü Bilal Bilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de ziyaret edilerek eğitime dair değerlendirmelerde bulunuldu. Yasav ve beraberindekiler, nazik ev sahiplikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Eğitim-Bir-Sen heyeti ayrıca Köprübaşı Kaymakamı Bilal Doğan’ı makamında ziyaret ederek ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Ahmet Yasav, kendilerini misafir eden okul idarecilerine, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve nezaket dolayısıyla teşekkür etti.

