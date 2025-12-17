DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,13 0,14%
ALTIN
5.946,54 -0,47%
BITCOIN
3.724.445,59 0,55%

Sarıgöl'de Yerli Malı Haftası coşkusu

Manisa Sarıgöl'de Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinlikleri; halk oyunları, konserler ve hayır yemeğiyle kutlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:15
Sarıgöl'de Yerli Malı Haftası coşkusu

Sarıgöl'de 'Yerli Malı Haftası' coşkusu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törende, tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanarak Yerli Malı Haftası kutlandı.

Etkinlik ayrıntıları

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu tarafından 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında düzenlenen program, öğrenci ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okul bahçesi ve salonunda yapılan etkinliklerde öğrenciler yerli ürünleri tanıtarak tasarrufun ve yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Programda sergilenen halk oyunları, yöresel giysilerle canlandırmalar ve okul korosunun konseri izleyicilerden büyük alkış aldı. Öğrenciler ayrıca çeşitli yerli ürünlerin hazırlanışını temsili olarak sahneledi.

Hayır yemeği ve katılımcılar

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde kurulan kazanlarda, Sarıgöl'de eğitime önemli katkılarda bulunan merhum hayırsever Hüseyin Gümüşlü adına hayır yemeği hazırlanarak öğrencilere ve davetlilere ikram edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti; merhum Hüseyin Gümüşlü'nün oğulları ve torunlarına teşekkürlerini iletti. Programa Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri, davetliler ve veliler katıldı.

Etkinlik, hem yerel değerlere dikkat çekti hem de toplumun birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren renkli görüntülere sahne oldu.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE, TUTUMLU OLMANIN VE YERLİ MALI KULLANMANIN...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE, TUTUMLU OLMANIN VE YERLİ MALI KULLANMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEREK YERLİ MALI HAFTASI KUTLANDI.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE, TUTUMLU OLMANIN VE YERLİ MALI KULLANMANIN...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSKÜ'de Turizm Semineri: Özlem Kanbak'tan Stratejik Yönetim Dersleri
2
Hayalini İşine Kat: Hobinizi Kariyere Dönüştürün
3
Alaca'da 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Yerli Silahlara Yoğun İlgi
4
Cizre'de Polisten Ahmet-i Hani Ortaokulu'nda Özel Öğrencilere Anlamlı Etkinlik
5
Düzce'de Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi İlçe Ziyaretleri Devam Ediyor
6
Diyarbakır’da Mezopotamya İlkokulu’ndan 53 Atık Robot Sergisi
7
Yerli Malı Haftası'na Togg Damgası

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi