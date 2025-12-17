Sarıgöl'de 'Yerli Malı Haftası' coşkusu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törende, tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanarak Yerli Malı Haftası kutlandı.

Etkinlik ayrıntıları

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu tarafından 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında düzenlenen program, öğrenci ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okul bahçesi ve salonunda yapılan etkinliklerde öğrenciler yerli ürünleri tanıtarak tasarrufun ve yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Programda sergilenen halk oyunları, yöresel giysilerle canlandırmalar ve okul korosunun konseri izleyicilerden büyük alkış aldı. Öğrenciler ayrıca çeşitli yerli ürünlerin hazırlanışını temsili olarak sahneledi.

Hayır yemeği ve katılımcılar

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde kurulan kazanlarda, Sarıgöl'de eğitime önemli katkılarda bulunan merhum hayırsever Hüseyin Gümüşlü adına hayır yemeği hazırlanarak öğrencilere ve davetlilere ikram edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti; merhum Hüseyin Gümüşlü'nün oğulları ve torunlarına teşekkürlerini iletti. Programa Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul müdürleri, davetliler ve veliler katıldı.

Etkinlik, hem yerel değerlere dikkat çekti hem de toplumun birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren renkli görüntülere sahne oldu.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE, TUTUMLU OLMANIN VE YERLİ MALI KULLANMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEREK YERLİ MALI HAFTASI KUTLANDI.