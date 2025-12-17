DOLAR
Alaca'da 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda Yerli Silahlara Yoğun İlgi

Alaca'daki etkinlikte okul bahçesinde sergilenen yerli ve milli silahlar ile öğrenci projeleri protokolden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:47
Okul bahçesindeki sergi dikkat çekti

Çorum’un Alaca ilçesinde düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri kapsamında, Alaca İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan sergi büyük ilgi topladı.

Etkinlikte, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemeler öğrencilere aktarılırken; öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ile okulda düzenlenen sergi, protokol üyelerinden tam not aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantta sergilenen yerli ve milli silahlar ile teçhizatlar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Programa, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Şerif Arslan, yerli üretim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, "Alaca Belediyesi olarak eğitime, bilime ve gençlerimize yönelik yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler milli bilincin oluşması açısından son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

