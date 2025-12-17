DOLAR
Hüyük'te 1. Sınıf Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Konya Hüyük'te tüm 1. sınıf öğrencilerine İlçe Milli Eğitim, Konya İl Milli Eğitim ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "İtfaiye ve Yangın Güvenliği Eğitimi" verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:16
Konya’nın Hüyük ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine yönelik "İtfaiye ve Yangın Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı tatbikat

Program kapsamında minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangından korunma yolları anlatıldı. Sınıflarda verilen teorik bilgiler, okul bahçelerinde yapılan uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi.

İtfaiye ekipleri ve "Yaşayarak Öğrenme"

İtfaiye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrenciler yangın ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı buldu; afet bilinci, "Yaşayarak Öğrenme" Modeliyle Afet Bilinci Eğitimin uygulamalı yöntemiyle güçlendirildi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin erken yaşta güvenlik kültürü oluşturduğunu ve muhtemel afet durumlarında hayat kurtarıcı rol oynadığını vurguladı.

Eğitim, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

