Hüyük'te 1. Sınıf Öğrencilerine Yangın Eğitimi

Konya’nın Hüyük ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki tüm 1. sınıf öğrencilerine yönelik "İtfaiye ve Yangın Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı tatbikat

Program kapsamında minik öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, tahliye yöntemleri ve yangından korunma yolları anlatıldı. Sınıflarda verilen teorik bilgiler, okul bahçelerinde yapılan uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi.

İtfaiye ekipleri ve "Yaşayarak Öğrenme"

İtfaiye ekiplerinin nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrenciler yangın ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı buldu; afet bilinci, "Yaşayarak Öğrenme" Modeliyle Afet Bilinci Eğitimin uygulamalı yöntemiyle güçlendirildi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin erken yaşta güvenlik kültürü oluşturduğunu ve muhtemel afet durumlarında hayat kurtarıcı rol oynadığını vurguladı.

Eğitim, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE; KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE İLÇEDEKİ TÜM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK "İTFAİYE VE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.