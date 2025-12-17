DOLAR
Hayalini İşine Kat: Hobinizi Kariyere Dönüştürün

Düzce'de düzenlenen 'Hayalini İşine Kat, Hobini İşine Dönüştür' eğitimi, hobi-kariyer bağını ve özgeçmiş/mülakat ipuçlarını uzman Hayrullah Uzun ile paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:00
Hayalini İşine Kat: Hobinizi Kariyere Dönüştürün

Hayalini İşine Kat, Hobini İşine Dönüştür

DÜZCE(İHA) – İş ve Meslek Danışmanı Hayrullah Uzun, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Düzce İŞKUR iş birliğinde düzenlenen eğitimde öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimin odağı: Hobi ve bireysel gelişim

Eğitimde, hobi "insanların günlük yaşamlarında zevk almak amacıyla, yapmak zorunda oldukları işlerin dışında kalan, eğlenceli ve mutluluk verici uğraşlar" olarak tanımlandı. Bilimsel araştırmalara dayandırılarak yapılan vurguda, hobi sahibi olmayan bireylerin yaklaşık yüzde 40’ının yaşamlarını mutsuz geçirdiği belirtildi.

Hobilerin iş ve mülakat süreçlerine etkisi

Eğitimde hobilerin mülakatlarda nasıl artı değer oluşturduğu örneklerle açıklandı. Satranç oynayanların strateji belirleme becerileri; balık tutmayı sevenlerin sabır ve odaklanma yetenekleri; bulmaca çözmekten hoşlananların gelişmiş kelime dağarcığı ve yazma becerileri öne çıkarıldı. Atletik faaliyetlerle ilgilenenlerin rekabetçi yönlerinin satış hedeflerine katkı sağlayabileceği, bilgisayarlarla ilgilenenlerin bilişim alanında uygun profiller sunabileceği, karate gibi dövüş sporlarıyla uğraşanların ise güvenlik odaklı mesleklerde avantajlı olabileceği ifade edildi.

Özgeçmiş ve mülakat için pratik öneriler

Uzun, adaylara özgeçmişlerinde en az 2–3, en fazla 5 hobiye yer verilmesini tavsiye etti ve bu hobilerin mutlaka gerçek ve somut örneklerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Müzik dinleme gibi genel ifadelerin detaylandırılması; yapılmayan hobilerin etkili görünmesi amacıyla kesinlikle belirtilmemesi gerektiği özellikle hatırlatıldı.

Etkinlik akışı ve kapanış

2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi kapsamında düzenlenen Kariyer ve Kişisel Gelişim Serisi’nin dördüncü etkinliği, katılımcıların sorularıyla interaktif bir soru-cevap bölümüyle devam etti. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

