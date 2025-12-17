DOLAR
Yerli Malı Haftası'na Togg Damgası

Manisa Selendi'de Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler, veliler ve yöneticiler Togg tanıtımı ve yerli üretim vurgusuyla buluştu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:39
12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası, Manisa'nın Selendi ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenci ve velilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinliklerde Türkiye'nin yerli üretimi olan Togg marka araçlar da tanıtıldı.

Katılım ve açılış

Programa Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Hakan Gündüz, Nermin Özalp, Okul Müdürü Şeref Koçyiğit, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı; etkinlikler adeta bir şölen havasında geçti.

Geleneksel ikramlar ve yerli ürün vurgusu

Program, Selendi'de kışın vazgeçilmezi olan tarhana çorbası ikramı ile başladı. Öğrenci velilerinin katkılarıyla hazırlanan tarhana, simit ve peynir katılımcılar tarafından afiyetle tüketildi. Etkinliklerde yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı; öğrenciler bu konuya ilişkin şiirler okudu ve şarkılar seslendirdi.

Togg tanıtımı ve sergi

Etkinlik kapsamında, yerli üretimin ekonomiye katkısına dikkat çekilerek Türkiye'nin üretimi olan Togg marka iki araç öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca yerli ürünlerin sergilendiği alan katılımcılar tarafından gezildi ve yerli üretim meyveler dağıtıldı.

Okul müdüründen mesaj

Atatürk İlkokulu Müdürü Şeref Koçyiğit, "Bu haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi çocuklarımıza küçük yaşta aşılanmaya başlar." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

