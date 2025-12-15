Elazığ'da 9 Bin Öğrenci YKS Deneme Sınavında Ter Döktü

Gelecek Sensin projesi ile ücretsiz deneme sınavı düzenlendi

Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen Gelecek Sensin projesi kapsamında, YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı ve söyleşi programı organize edildi. Etkinlik, gençlerin eğitim hayatına destek olma hedefiyle gerçekleştirildi.

Deneme sınavı ve katılım

Projeyi başlatan ve destekleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde, öğrencilere sınav tecrübesi kazandırmak, gerçek sınav deneyimi sunmak ve sınav stresini azaltmak amacıyla her ay deneme sınavları düzenleniyor. Bu çerçevede hafta sonu gerçekleştirilen ve TYT - AYT kapsamındaki deneme sınavı, Elazığ genelinde 68 sınav merkezinde yapıldı ve yaklaşık 9 bin öğrenci katılım sağladı.

Okay Tiryakioğlu ile söyleşi

Tarihi roman kurgusunda tanınan ve geniş bir okur kitlesine sahip Yazar Okay Tiryakioğlu, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Programa Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, eğitimciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşide Tiryakioğlu, motivasyon ve hedef belirleme, zaman yönetimi, kariyer planlama ve sınav stresi ile baş etme konularında önemli bilgiler paylaştı. Etkinlik, imza programı ile son buldu.

Elazığ'da yürütülen bu çalışmalar, öğrencilerin sınav deneyimini zenginleştirmeyi ve başarılarını artırmayı hedefliyor.

