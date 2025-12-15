KMÜ'lü Necmettin Ertunç'un 'Keklik Serisi' IAAF İstanbul Sanat Fuarı'nda

Yörük kültürü modern sanatla buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), kültürel değerlerini uluslararası platformlarda temsil etme kararlılığını sürdürüyor. Bu kapsamda KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Necmettin Ertunç'un 'Keklik Serisi' adlı seçkisi, prestijli IAAF İstanbul Sanat Fuarı'nda sanatseverlerle buluştu.

Ertunç, eserlerinde Anadolu'nun kadim öğelerinden Yörük kültürü ve bu kültüre ait sembolik anlatımları özgün bir estetikle ele alıyor. Renk, doku ve modern formlarla yeniden yorumlanan bu çalışmalar, geleneksel ile çağdaş sanat arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Bu seçki, KMÜ'nün kültürel belleğini uluslararası sanat sahnesinde görünür kılma hedefinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

