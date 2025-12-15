DOLAR
Adana'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Meslek Sahibi Oldu

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED iş birliğiyle denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere mesleki eğitim verildi; ilk etap tamamlandı, sertifika ve plakeler takdim edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:15
Adana'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Meslek Sahibi Oldu

Adana'da denetimli serbestlik protokolünün ilk uygulaması tamamlandı

Adana'da, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin istihdama kazandırılmasını amaçlayan protokolün ilk uygulama süreci tamamlandı. Protokol; Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) iş birliğiyle yürütüldü.

Koruma Kurulu'nda değerlendirme

Protokol kapsamında yürütülen çalışmalar, 2025 yılının son Koruma Kurulu Toplantısında ele alındı. Toplantı, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya ayrıca DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu ve koruma kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda; yükümlülerin topluma kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen eğitim ve uygulama faaliyetleri değerlendirildi. Protokolün ilk ayağı kapsamında düzenlenen boya eğitimi başarıyla tamamlandı ve eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Ayrıca, klima bakım-onarım, masa ve sıra yenileme ile boya eğitimi çalışmalarına katkı sunan usta öğreticilere emeklerinden dolayı plaket verildi.

Yetkililer, iş birliğinin yükümlülerin mesleki beceri kazanarak istihdama katılımını kolaylaştıracağını ve toplumsal uyuma olumlu katkı sağlayacağını vurguladı. Protokol kapsamında yeni eğitim ve istihdam adımlarının önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi.

