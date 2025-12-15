Sarıgöl 1. Kitap Günleri Yoğun İlgiyle Başladı

İlçenin ilk kitap etkinliği büyük ilgi çekti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Sarıgöl 1. Kitap Günleri, vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, 15-18 Aralık tarihleri arasında Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda açık kaldı. Farklı yayınevleri ve çok sayıda yazarın eserleri okuyucularla buluştu; katılımcılar kitap stantlarını gezdi ve yazarlarla birebir sohbet etme imkânı buldu.

Açılış ve yetkililerin mesajları

Açılış törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, davetliler ve yazarlar katıldı. Kaymakam Halil Dalak, ilçede ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli bir adım olduğunu ve yazarlarla okuyucuların buluşmasının kültürel gelişim açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Cezmi Yıldırak ise gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla bu etkinliği hayata geçirdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "İlçemizde ilk kez düzenlediğimiz kitap günlerine katılım çok güzel oldu. İlk olmasına rağmen sekiz yazar stant açtı. Yazarlarımız öğrencilerimizle ve okuyucularla buluşarak sohbet etme fırsatı yakaladı".

Etkinlik, ilçede okuma kültürünü canlandırma hedefiyle düzenlenen ilk organizasyon olarak dikkat çekti.

