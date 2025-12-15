DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Sarıgöl 1. Kitap Günleri Yoğun İlgiyle Başladı

Sarıgöl 1. Kitap Günleri, 15-18 Aralık'ta Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde düzenlendi; vatandaşlar ve öğrenciler yazarlarla buluştu, etkinlik yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:23
Sarıgöl 1. Kitap Günleri Yoğun İlgiyle Başladı

Sarıgöl 1. Kitap Günleri Yoğun İlgiyle Başladı

İlçenin ilk kitap etkinliği büyük ilgi çekti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Sarıgöl 1. Kitap Günleri, vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, 15-18 Aralık tarihleri arasında Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda açık kaldı. Farklı yayınevleri ve çok sayıda yazarın eserleri okuyucularla buluştu; katılımcılar kitap stantlarını gezdi ve yazarlarla birebir sohbet etme imkânı buldu.

Açılış ve yetkililerin mesajları

Açılış törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, davetliler ve yazarlar katıldı. Kaymakam Halil Dalak, ilçede ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli bir adım olduğunu ve yazarlarla okuyucuların buluşmasının kültürel gelişim açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Cezmi Yıldırak ise gençlerin kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla bu etkinliği hayata geçirdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "İlçemizde ilk kez düzenlediğimiz kitap günlerine katılım çok güzel oldu. İlk olmasına rağmen sekiz yazar stant açtı. Yazarlarımız öğrencilerimizle ve okuyucularla buluşarak sohbet etme fırsatı yakaladı".

Etkinlik, ilçede okuma kültürünü canlandırma hedefiyle düzenlenen ilk organizasyon olarak dikkat çekti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLK KEZ DÜZENLENEN SARIGÖL 1....

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLK KEZ DÜZENLENEN SARIGÖL 1. KİTAP GÜNLERİ, VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLK KEZ DÜZENLENEN SARIGÖL 1....

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UAVET Projesi tamamlandı: İHA bakım ve onarımında elektro-mekanik teknisyen eğitimi güçlendi
2
Uşak Üniversitesi’nde Rektörlük Devir Teslimi: Prof. Dr. Ahmet Demir Görevi Devraldı
3
İncirliova'ya Yeni Merkez: Acarlar Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
4
Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması — Başvurular 12 Ocak 2026
5
Bakan Tekin: Maarif Modeliyle Gurur Duyan Nesil Hedefi — Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisi
6
Çanakkale'de Yerli Malı Haftası'nda Öğrenciler Bilinçlendirildi
7
Akbank Düşünce Kulübü: Büşra Zeynep Bahar DearMoney ile Harvard Yaz Okulu'nu Kazandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri