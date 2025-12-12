Yapay Zeka ile Kolon Kanseri Tanısı: Yerli Karar Destek Sistemi Geliştiriliyor

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merve Özkan'ın araştırmacı olarak yer aldığı projeyle, kolon kanseri tanısında kullanılan histopatolojik görüntüleri otomatik olarak analiz edebilen yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilecek.

Proje ekibi ve destek

TÜBİTAK’ın 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen çalışma, "Temel Modeller Kullanılarak Histopatolojik Görüntüler Üzerinde Kolorektal Kanser Tespiti" başlığını taşıyor. Proje, Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan ile Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Özkan tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Merve Özkan, projede araştırmacı olarak görev alıyor.

Hedefler ve beklentiler

Proje kapsamında hedef, kolon kanseri tanısında kullanılan histopatolojik görüntüleri otomatik olarak analiz edebilen bir sistem geliştirerek hızlı ve güvenilir sonuçlar sunacak yerli bir yapay zekâ altyapısı oluşturmaktır. Çalışmanın tamamlanmasıyla tanı süreçlerinde zaman kazandırılması ve doğruluk oranlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Geliştirilecek modelin, hücre yapılarındaki bozulmalar ve morfolojik değişimleri yüksek doğruluk oranıyla tespit etmesi ve kendi kendine denetimli öğrenme yöntemleri sayesinde patologların iş yükünü azaltarak tanı süreçlerine destek olması bekleniyor.

Üniversite yönetiminin değerlendirmesi

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Üniversitemiz, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sağlık ve teknoloji alanındaki araştırmalarını da sürdürmektedir. Bu proje, kanser tanısında yapay zekâ uygulamalarına yönelik nitelikli bir çalışma olarak hem akademik alana hem de sağlık hizmetlerine katkı sağlayacaktır. Akademisyenimize ve projede görev alan tüm akademisyenlere emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz".

Rektör Topal, geliştirilecek sistemin ilerleyen süreçte sağlık kurumlarına entegre edilebilecek bir yapıda olmasının beklendiğini belirterek, Kastamonu Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalara verdiği desteğin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

