Emet’te Meslek Lisesi Öğrencileri Riskli Rögar Kapaklarını Yeniledi

Emet Cevizdere Şehitleri MTAL öğrencileri 'Ben Her Yerde Varım' projesiyle eski rögar kapaklarını yenileyerek okul ve anaokul güvenliğine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:17
Emet’te Meslek Lisesi Öğrencileri Riskli Rögar Kapaklarını Yeniledi

Ben Her Yerde Varım projesiyle okul ve anaokulu güvenliğine katkı

Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alanı öğrencileri, Ben Her Yerde Varım projesi kapsamında okul bahçesindeki eski ve riskli rögar kapaklarını yenileriyle değiştirerek anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Gülten Dayıoğlu Anaokulu bahçesindeki eski ve riskli rögar kapaklarını da yenileyerek hem okul güvenliğine katkı sağladı hem de mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştürdü.

Bu örnek çalışma ile öğrenciler, ürettikleriyle fark oluşturmanın gururunu yaşarken, küçük kardeşlerinin güvenli oyun alanlarına katkıda bulundu.

EMET’TE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ESKİ VE RİSKLİ RÖGAR KAPAKLARINI YENİLERİYLE DEĞİŞTİRDİ

