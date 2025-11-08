Emet’te Meslek Lisesi Öğrencileri Riskli Rögar Kapaklarını Yeniledi

Ben Her Yerde Varım projesiyle okul ve anaokulu güvenliğine katkı

Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alanı öğrencileri, Ben Her Yerde Varım projesi kapsamında okul bahçesindeki eski ve riskli rögar kapaklarını yenileriyle değiştirerek anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Gülten Dayıoğlu Anaokulu bahçesindeki eski ve riskli rögar kapaklarını da yenileyerek hem okul güvenliğine katkı sağladı hem de mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştürdü.

Bu örnek çalışma ile öğrenciler, ürettikleriyle fark oluşturmanın gururunu yaşarken, küçük kardeşlerinin güvenli oyun alanlarına katkıda bulundu.

