Erzincan'da Uçurtma Şenliği: Polis ve 100 Öğrencinin Renkli Gökyüzü

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik kapsamında General Cihat Akyol İlkokulu öğrencileriyle 100 kişilik uçurtma şenliği düzenleyerek gökyüzünü renklendirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:27
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğiyle, gökyüzünü çocukların kahkahaları ve rengarenk uçurtmalarla doldurdu.

Etkinlik Detayları

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, polis ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek uçurtma uçurdu. General Cihat Akyol İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 100 öğrenci etkinliğe katıldı ve gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklarla yakından ilgilenen emniyet personeli, öğrencilerin heyecanına ve neşesine ortak oldu. Etkinlik sonunda polis ağabeyleri ve ablalarıyla hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Emniyetten Açıklama

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, çocukların mutluluğunun her şeyin önünde olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızla geçirdiğimiz bu güzel günde; onların heyecanına ortak olduk, gökyüzünü birlikte renklendirdik. Onlar için gökyüzü bir oyun alanı, bizler için ise çocuklar geleceğimizin en kıymetli ışığıdır. Şehrimizin güvenliğini sağlarken, yarınlarımızın teminatı olan yavrularımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz."

