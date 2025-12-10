Eskişehir'de Dijital Tehditlere Karşı Bilinçlenme Semineri: Velilere Dezenformasyon ve Güvenlik Eğitimi

Eskişehir'de Dijital Tehditlere Karşı Bilinçlenme Semineri

İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hayata geçirilen Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi kapsamında düzenlenen seminerde, velilere dijital dünyanın getirdiği riskler ve korunma yöntemleri aktarıldı.

Seminerin içeriği ve amacı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt tarafından verilen 'Dezenformasyon ve Dijital Tehditler Kapsamında Aileyi Korumak' başlıklı sunumda; sosyal medya, dijital güvenlik, bilgi kirliliği ve dijital dünyadaki aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlar detaylı şekilde ele alındı.

Şehit Barış Öztürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara pratik öneriler, güvenlik önlemleri ve aile içi dijital farkındalığı artırmaya yönelik stratejiler paylaşıldı.

Velilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen seminerin, ailelerin dijital farkındalığını artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

