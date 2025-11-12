ESOGÜ’de Sürdürülebilirlik ve Rekabet Hukuku Sempozyumu

ESOGÜ’de 'Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Teşebbüslere Etkisi' Sempozyumu Tamamlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Teşebbüslere Etkisi: Rekabet Hukuku ve Uyum Bakımından İncelemeler Sempozyumu" başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik ve proje bilgileri

Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Burcu İrge Erdoğan'ın üstlendiği ve Hukuk Fakültesi'nin ilk TÜBİTAK projesi olan "Çevresel Sürdürülebilirliğin Teşebbüslerin Rekabet Politikalarına Etkisi: Türk Mevzuatı ve Avrupa Birliği Müktesebatı ile Güncel Uygulamalar Kapsamında Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Değerlendirme ve Öneriler" başlıklı projenin çıktısı ve kapanış etkinliği, 11 Kasım tarihinde ESOGÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Katılımcılar ve oturumlar

Sempozyum, açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emine Gümüşoy ile başladı ve üç oturum halinde sürdü. Etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer aldı.

Gündem ve vurgular

Sempozyumda, şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ticaret hukuku, iş hukuku ve yatırım hukuku boyutlarıyla ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ele alınmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, çevre duyarlılığının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinde başat rol üstlendiğini belirtti.

Ayrıca bu faaliyetlerin rekabet hukuku ile uyum içerisinde yürütülmesinin kritik olduğuna dikkat çekildi ve uygulama ile mevzuat arasındaki ilişkilere dair değerlendirmeler paylaşıldı.

