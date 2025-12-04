Belgesel Sineması: Fikirden Festivale Yolculuk — Esin Özalp Öztürk

Anadolu Üniversitesi'ndeki atölyede Esin Özalp Öztürk, belgesel projelendirme, uluslararası stratejiler ve pitching süreçlerini genç sinemacılarla paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:05
Belgesel Sineması: Fikirden Festivale Yolculuk

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Frig Salonu’nda düzenlenen atölyede yapımcı ve yönetmen Esin Özalp Öztürk, belgesel sinemasında uluslararası stratejiler ve pitching süreçlerine ilişkin deneyimlerini aktardı. Etkinlik Arş. Gör. Elif Akçakaya moderatörlüğünde gerçekleşti ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Belgeselde stratejik yol haritası

TRT’deki 15 yıllık deneyiminin ardından kendi yapım şirketini kuran Öztürk, belgesel projelendirme sürecinin perde arkasını anlattı. Konuşmasında fon kaynaklarına erişim, uluslararası ağlara dahil olma, festival stratejileri ve proje sürdürülebilirliği gibi kritik başlıklara değindi. Genç sinemacılara şu tavsiyeyi verdi: "Projelerinize güveniyorsanız önce yurt dışı stratejinizi oluşturun, ardından Türkiye pazarına açılın."

Yönetmen Özalp Öztürk: "Filminize ömür biçin"

Öztürk, belgesel projelerinde planlamanın önemini vurgulayarak festivallerin filmin gelişimi açısından kritik rol oynadığını söyledi. Kendi deneyimini aktarırken "Filminize ömür biçin; bence 1,5 yıl filminizi gezdirin ve jürilerden geri dönüş alın." dedi. Pitching sürecinin sadece finansman aracı olmadığını belirten Öztürk, "Pitch sadece bir satış değil, bir ortaklık davetidir. Seyirciyi hikâyenin parçası olmaya, yapımcı ve fonları ise projenin riskini paylaşmaya davet edersiniz."

"Işığın Hasadı" MUBI’de yayına hazırlanıyor

Atölyede Öztürk’ün filmografisinden örnekler gösterildi. Tarladaki emeği konu alan ve altı günde çekilen "Işığın Hasadı" (Harvest of Light) belgeselinin fragmanı katılımcılarla paylaşıldı. Filmin ilk gösterimini Paris’te Avrupa Bağımsız Film Festivali’nde yaptığı ve yayın haklarının MUBI’ye satıldığı açıklandı; film Ocak ayında platformda izleyiciyle buluşacak.

Yeni projelerden örnekler

Atölyede ayrıca kaba kurgu aşamasında olan "Cephe", 16. yüzyıl Topkapı Sarayı’nda kadın görünürlüğünü merkeze alan animasyon projesi "In the Margins" ve dans filmi "Göçer Zaman"dan bölümler eşliğinde vaka analizleri yapıldı. Öztürk, festival ve endüstri pitching forumlarının teknik yönlerine dikkat çekerken sunumların genellikle 5-7 dakika sürdüğünü ve başarılı bir pitching’in proje dosyası, fragman ve sözlü sunumdan oluştuğunu belirtti. Bu sürecin bütçe, takvim ve ortak yapım yapısının test edildiği eşsiz bir alan olduğunu vurguladı.

Uluslararası başarı örneklerine değinen Öztürk, Joshua Oppenheimer’ın "The Act of Killing" (Öldürme Eylemi) belgeselini anarak, "İşimiz gerçek insan ve gerçek hikâye. Belgesel, gerçeği olduğu gibi yansıtmalıdır" dedi.

Geleceğin belgeselcilerinden yoğun ilgi

Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri başta olmak üzere belgesel yapımcılığına ilgi duyan katılımcıların sorularını yanıtlayan Öztürk, etkinliğin kapanışında şu mesajı paylaştı: "Pitch, yalnızca bir proje sunumu değil; belgeselcinin ve yapımcının hikâyeye duyduğu inancı paylaşma anıdır."

Etkinlik, Arş. Gör. Elif Akçakaya’nın Esin Özalp Öztürk’e teşekkür belgesi takdim etmesi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

