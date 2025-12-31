DOLAR
Feridun Bozyiğit: OFB Eğitim'in 2025 Başarıları ve Sivas Vizyonu

Feridun Bozyiğit, OFB Eğitim'in 2025 değerlendirmesinde Sivas'ta eğitim vizyonunu vurguladı; kurumların LGS ve YKS başarıları, Türkiye 1.'liği ve 500 tam puan öne çıktı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:09
Feridun Bozyiğit: OFB Eğitim'in 2025 Başarıları ve Sivas Vizyonu

Feridun Bozyiğit: "Eğitim bir vizyondur"

OFB Eğitim Kurucusu Feridun Bozyiğit, 2025 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Bozyiğit, "Eğitim bir kurum değil, bir vizyondur" sözünü vurgulayarak, bu vizyonu Sivas’ta büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ve OFB Eğitim Ekosistemi

Bozyiğit, kurucusu olduğu yapının yalnızca birer okul olmadığını; Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Teknokent Koleji, Sivas Açı Kurs Merkezi ve Umay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte OFB Eğitim çatısı altında bütüncül bir eğitim ekosistemi oluşturduğunu belirtti.

Bu yapının akademik başarıyı, bireysel gelişimi ve insan odaklı eğitimi merkeze alan özgün bir model sunduğunu kaydeden Bozyiğit, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları’nın Sivas’ta eğitime yön veren kurumsal bir güç haline geldiğini dile getirdi.

Teknokent Koleji: Teknoloji ve Üretimde Fark Yaratan Model

Bozyiğit, Teknokent Kolejinin teknoloji, bilim, üretim ve çağdaş eğitim anlayışını merkeze alarak öğrencileri sadece sınavlara değil, geleceğin dünyasına hazırlayan bir model sunduğunu vurguladı. 2025’te veliler tarafından bu üretken ve yenilikçi yapının yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Sivas Açı Kurs Merkezi ve Umay Özel Eğitim

2025 yılında faaliyete başlayan Sivas Açı Kurs Merkezinin, öğrenci potansiyeli, disiplinli akademik yapısı ve özgün eğitim modeliyle kısa sürede sektöre iddialı bir giriş yaptığı belirtildi. OFB Eğitim’in bütüncül yapısının önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olan Umay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ise özel ihtiyaçlı bireylerin eğitime etkin katılımını sağlayan örnek bir model olarak öne çıktı.

Bu sistemli ve planlı çalışmaların, 2025 LGS sonuçlarında elde edilen Türkiye 1.'liği ve 500 tam puan başarısıyla taçlandığına dikkat çekildi. Bozyiğit, bu sonucun tesadüf değil, planlı akademik sistemin, bireysel öğrenci takibinin ve doğru rehberliğin doğal sonucu olduğunu söyledi.

Gelecek Hedefleri

Yeni eğitim-öğretim dönemine daha güçlü hedeflerle hazırlandıklarını belirten Bozyiğit, akademik başarıyı yalnızca sınav sonuçlarıyla değil karakter, değer, üretkenlik ve hayat becerileriyle birlikte ele alan eğitim anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

