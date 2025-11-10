Fırat Üniversitesi'nde "Atatürk’ün İleri Görüşlülüğü" Konferansı

Fırat Üniversitesi'nde 10 Kasım etkinlikleri kapsamında "Atatürk’ün İleri Görüşlülüğü" konferansı düzenlendi; Doç. Dr. Turgay Murat Atatürk'ün vizyonunu anlattı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:11
Fırat Üniversitesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında, Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğinde "Atatürk’ün İleri Görüşlülüğü" konulu konferans düzenlendi.

Program ve Katılımcılar

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, fakülte dekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmacı ve Vurgular

Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Murat, Atatürk’ün liderlik vasıfları, stratejik düşünme yeteneği ve geleceği öngörmedeki başarısına vurgu yaptı.

Doç. Dr. Murat, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en belirgin özelliklerinden biri ileri görüşlülüğüdür. O, yalnızca yaşadığı dönemi değil, geleceği de görebilen bir liderdi. Askeri alanda elde ettiği başarıların yanı sıra eğitimden sanayiye, tarımdan kültüre kadar birçok alanda attığı adımlar, bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır. Atatürk, o dönemde pek çok kişinin farkında olmadığı gerçekleri sezmiş, hedeflerini ve tedbirlerini bu doğrultuda belirlemiştir" dedi.

Etkinlik, Atatürk’ün vizyonunun günümüz Türkiye’si için taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

