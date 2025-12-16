OMÜ'de 'Kapsayıcı Üniversite Yaşam' Eğitimi: İdari Personele Hak Temelli Yaklaşım

OMÜ'de "Kapsayıcı Üniversite Yaşam" eğitimi idari personele verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen "Kapsayıcı Üniversite Yaşam" başlıklı eğitim, üniversite genelinde kapsayıcı yaklaşımın güçlendirilmesi, engellilik alanında farkındalığın artırılması ve hak temelli bakış açısının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Sunum: Öğr. Gör. Dr. Uygar Bayrakdar

Program, Öğr. Gör. Dr. Uygar Bayrakdar tarafından sunuldu. Sunumda; engellilik alanında değişen yaklaşımlar, yardım temelli anlayıştan hak temelli yaklaşıma geçiş, kapsayıcı dil kullanımı ile sosyal model ve yetkinlik yaklaşımı çerçevesinde kapsayıcı üniversite yaşamının temel ilkeleri ele alındı. Katılımcılara, engelliliğin bireysel bir eksiklikten ziyade çevresel ve yapısal düzenlemelerle ilişkili toplumsal bir mesele olduğu vurgulandı.

Panel: Öğrenci temsilcileri ve idari personel bir arada

Etkinlik kapsamında, engelli öğrenci temsilcilerinin katılımıyla bir panel düzenlendi. Doç. Dr. Meryem Vural Batık moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, engelli öğrenciler ile idari personel üniversite yaşamında karşılaşılan deneyimler, iyi uygulama örnekleri ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Panel, kapsayıcı üniversite ortamının güçlendirilmesinde katılımcı ve diyaloga dayalı yaklaşımların önemini ortaya koydu.

OMÜ Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen bu eğitim, üniversitede erişilebilir, kapsayıcı ve eşitlik temelli akademik ve idari yaşamın geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

