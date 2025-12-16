Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik

Malazgirt’te Yerli Malı Haftası Oğuzhan Köyü Okulu'nda Coşkuyla Kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulunda, Yerli Malı Haftası kapsamında velilerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Program, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ön plana çıkararak katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinlikte Yöresel Tatlar ve Paylaşma Ruhu

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler anneleriyle birlikte Malazgirte özgü yöresel yemekleri ve yerel tatları tanıma fırsatı buldu. Evlerde hazırlanan yerli ürünlerin paylaşımıyla hem öğrenciler hem de veliler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Okul Yönetiminin Vurgusu

Etkinliği öncülük eden Okul Müdürü Rukiye Rumeysa Arslan, bu tür organizasyonların çocukların kültürel değerlerini tanıması ve paylaşma bilincinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Müdür Arslan’ın öncülüğündeki program, okul topluluğu içinde dayanışmayı güçlendirdi.

Yerli Malı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları pekişirken, öğrenciler anneleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Velilerden Teşekkür

Veliler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti. Etkinlik, hem eğitim camiası hem de aileler arasında olumlu yankı uyandırdı.

