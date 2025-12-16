DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulu'nda velilerin katılımıyla Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi; birlik, dayanışma ve yöresel tatlar ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:58
Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik

Malazgirt’te Yerli Malı Haftası Oğuzhan Köyü Okulu'nda Coşkuyla Kutlandı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulunda, Yerli Malı Haftası kapsamında velilerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Program, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ön plana çıkararak katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinlikte Yöresel Tatlar ve Paylaşma Ruhu

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler anneleriyle birlikte Malazgirte özgü yöresel yemekleri ve yerel tatları tanıma fırsatı buldu. Evlerde hazırlanan yerli ürünlerin paylaşımıyla hem öğrenciler hem de veliler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Okul Yönetiminin Vurgusu

Etkinliği öncülük eden Okul Müdürü Rukiye Rumeysa Arslan, bu tür organizasyonların çocukların kültürel değerlerini tanıması ve paylaşma bilincinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Müdür Arslan’ın öncülüğündeki program, okul topluluğu içinde dayanışmayı güçlendirdi.

Yerli Malı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları pekişirken, öğrenciler anneleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Velilerden Teşekkür

Veliler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti. Etkinlik, hem eğitim camiası hem de aileler arasında olumlu yankı uyandırdı.

MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNE BAĞLI OĞUZHAN KÖYÜ İLK VE ORTAOKULU'NDA, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA...

MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNE BAĞLI OĞUZHAN KÖYÜ İLK VE ORTAOKULU'NDA, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA VELİLERİN KATILIMIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

MUŞ'UN MALAZGİRT İLÇESİNE BAĞLI OĞUZHAN KÖYÜ İLK VE ORTAOKULU'NDA, YERLİ MALI HAFTASI KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik
2
Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi
3
Anadolu Üniversitesi'nde ’Yapay Zekâ ve Sağlık’ Semineri | Sağlıkta Yapay Zekâ
4
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
5
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı
6
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'
7
Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi