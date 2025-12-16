DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,29 -0,17%
ALTIN
5.912,25 -0,08%
BITCOIN
3.713.944,04 -1,28%

Sakarya Üniversitesi'nde 'Yetenek Kazanımı' Projesi Tanıtıldı

SAÜ ve Emlak Konut iş birliğiyle yürütülecek 'Yetenek Kazanımı' projesi tanıtıldı; öğrencilere saha deneyimi, eğitim ve mentorluk fırsatları sunulacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:11
Sakarya Üniversitesi'nde 'Yetenek Kazanımı' Projesi Tanıtıldı

Sakarya Üniversitesi'nde 'Yetenek Kazanımı' Projesi Tanıtıldı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), Yetenek Kazanımı ve mesleki gelişim projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Proje, Emlak Konut GYO AŞ iş birliğiyle yürütülecek.

Projenin hedefleri

Programda konuşan Emlak Konut GYO AŞ Proje ekibinden Oğuzhan Balım, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına geçişte yaşadığı zorluklara ve akademik bilgi ile sektör uygulamaları arasındaki boşluğa dikkat çekti. Balım, projenin temel amacının öğrencilerin sahada deneyim kazanması ve sektörü yakından tanıması olduğunu vurguladı.

Balım, proje kapsamında katılımcıların teknik ve kişisel gelişim eğitimleri, gerçek saha ve proje deneyimleri ve sektör profesyonelleriyle birebir mentorluk süreçlerine erişeceğini söyledi. Projenin yalnızca mesleki becerileri değil, aynı zamanda iletişim, liderlik ve kendini ifade etme yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Öğrenci deneyimleri ve sektör değerlendirmeleri

Tanıtım programında, farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerle interaktif bir sohbet yapıldı. Öğrenciler staj ve iş başvuru deneyimlerini paylaştı; sektör beklentileri ve kariyer planlaması üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Programda ayrıca gayrimenkul sektörünün multidisipliner yapısına dikkat çekilerek, mühendislik, mimarlık, şehir planlama, yazılım, veri bilimi ve iletişim gibi alanların sektörde doğrudan rol oynadığı vurgulandı.

Proje, öğrencilerin sektöre adaptasyonunu hızlandırmayı ve mezuniyet sonrası rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE "YETENEK KAZANIMI" PROJESİ ÖĞRENCİLERE TANITILDI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE "YETENEK KAZANIMI" PROJESİ ÖĞRENCİLERE TANITILDI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE "YETENEK KAZANIMI" PROJESİ ÖĞRENCİLERE TANITILDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da TEGV Gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nü Kutladı
2
Düzce'de Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi İlçe Ziyaretleri Devam Ediyor
3
Akdağmadeni Meslek Lisesi, TOKİ Camii'nin Duvar Kaplamasını Üstlendi
4
Uşak Üniversitesi: Rektör Prof. Dr. Ahmet Demir Senato ile Buluştu
5
Sanem Yeles ile Eskişehir'de Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi
6
İEÜ–Chiba İşbirliği: Biyofilik Tasarım Projesine 'En İyi Makale' Ödülü
7
Ege Üniversitesi Erasmus+ FASHIONAISE ile Sürdürülebilir Dijital Moda Eğitiminde Öncü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi