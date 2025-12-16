Sakarya Üniversitesi'nde 'Yetenek Kazanımı' Projesi Tanıtıldı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), Yetenek Kazanımı ve mesleki gelişim projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Proje, Emlak Konut GYO AŞ iş birliğiyle yürütülecek.

Projenin hedefleri

Programda konuşan Emlak Konut GYO AŞ Proje ekibinden Oğuzhan Balım, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına geçişte yaşadığı zorluklara ve akademik bilgi ile sektör uygulamaları arasındaki boşluğa dikkat çekti. Balım, projenin temel amacının öğrencilerin sahada deneyim kazanması ve sektörü yakından tanıması olduğunu vurguladı.

Balım, proje kapsamında katılımcıların teknik ve kişisel gelişim eğitimleri, gerçek saha ve proje deneyimleri ve sektör profesyonelleriyle birebir mentorluk süreçlerine erişeceğini söyledi. Projenin yalnızca mesleki becerileri değil, aynı zamanda iletişim, liderlik ve kendini ifade etme yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Öğrenci deneyimleri ve sektör değerlendirmeleri

Tanıtım programında, farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerle interaktif bir sohbet yapıldı. Öğrenciler staj ve iş başvuru deneyimlerini paylaştı; sektör beklentileri ve kariyer planlaması üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Programda ayrıca gayrimenkul sektörünün multidisipliner yapısına dikkat çekilerek, mühendislik, mimarlık, şehir planlama, yazılım, veri bilimi ve iletişim gibi alanların sektörde doğrudan rol oynadığı vurgulandı.

Proje, öğrencilerin sektöre adaptasyonunu hızlandırmayı ve mezuniyet sonrası rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE "YETENEK KAZANIMI" PROJESİ ÖĞRENCİLERE TANITILDI