Van'da TEGV Gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nü Kutladı

Van'da TEGV gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nde bir araya geldi

Etkinlikte coşku, teşekkür ve dayanışma ön plandaydı

Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen programda buluşarak keyifli anlar yaşadı. Organizasyon, Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi ile İş Bankası Ateşböceği işbirliğinde, Van Elite World Otel'de gerçekleştirildi ve programa 250 gönüllü katıldı.

Kuruluşundan bu yana gönüllü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren TEGV, 30 yıldır Türkiye genelinde nitelikli eğitim desteği sunuyor. Vakfın 30 yıllık çalışması süresince 108 bini aşkın gönüllüye ulaştığı ve her yıl yaklaşık 8 bin gönüllünün çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine destek verdiği vurgulandı.

Programa gönüllü sunucunun açılış konuşmasıyla başlandı; konuşmada gönüllülüğün toplumsal gelişimdeki önemi üzerinde durularak tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü kutlandı. Etkinlik kapsamında toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve günün anısına Dünya Gönüllüler Günü pastası kesildi.

TEGV Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, yaptığı açıklamada, "Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Muradiye Öğrenim Birimi ve İş Bankası Ateşböceği gönüllülerimizle birlikte Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladık. Gözleri umutla gülen çocuklarımıza ışık olan tüm gönüllülerimizin gününü yürekten kutluyoruz. İyi ki varlar" dedi.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Zeynep Karabaş ve Tamer Kaya organizasyon için Van Elite World Otel yetkililerine teşekkür ederek, keyifli ve anlamlı bir gün geçirdiklerini belirtti. Programda Van Elite World Otel yönetimine çocuklara yönelik ürün takdimi yapılırken, gönüllülere günün anısına çeşitli hediyeler sunuldu.

İkramlar ve canlı müzik eşliğinde devam eden etkinlikte gönüllüler, dayanışma ve eğlence dolu saatler geçirdi; etkinlik, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak sona erdi.

