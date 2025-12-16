DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,34 -0,26%
ALTIN
5.904,98 0,04%
BITCOIN
3.716.182,04 -1,35%

Van'da TEGV Gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nü Kutladı

Van'da TEGV gönüllüleri, Van Elite World Otel'de düzenlenen programda 250 gönüllüyle Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:12
Van'da TEGV Gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nü Kutladı

Van'da TEGV gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nde bir araya geldi

Etkinlikte coşku, teşekkür ve dayanışma ön plandaydı

Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen programda buluşarak keyifli anlar yaşadı. Organizasyon, Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi ile İş Bankası Ateşböceği işbirliğinde, Van Elite World Otel'de gerçekleştirildi ve programa 250 gönüllü katıldı.

Kuruluşundan bu yana gönüllü desteğiyle faaliyetlerini sürdüren TEGV, 30 yıldır Türkiye genelinde nitelikli eğitim desteği sunuyor. Vakfın 30 yıllık çalışması süresince 108 bini aşkın gönüllüye ulaştığı ve her yıl yaklaşık 8 bin gönüllünün çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine destek verdiği vurgulandı.

Programa gönüllü sunucunun açılış konuşmasıyla başlandı; konuşmada gönüllülüğün toplumsal gelişimdeki önemi üzerinde durularak tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü kutlandı. Etkinlik kapsamında toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve günün anısına Dünya Gönüllüler Günü pastası kesildi.

TEGV Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, yaptığı açıklamada, "Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Muradiye Öğrenim Birimi ve İş Bankası Ateşböceği gönüllülerimizle birlikte Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladık. Gözleri umutla gülen çocuklarımıza ışık olan tüm gönüllülerimizin gününü yürekten kutluyoruz. İyi ki varlar" dedi.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Zeynep Karabaş ve Tamer Kaya organizasyon için Van Elite World Otel yetkililerine teşekkür ederek, keyifli ve anlamlı bir gün geçirdiklerini belirtti. Programda Van Elite World Otel yönetimine çocuklara yönelik ürün takdimi yapılırken, gönüllülere günün anısına çeşitli hediyeler sunuldu.

İkramlar ve canlı müzik eşliğinde devam eden etkinlikte gönüllüler, dayanışma ve eğlence dolu saatler geçirdi; etkinlik, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak sona erdi.

VAN’DA TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) GÖNÜLLÜLERİ, DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ DOLAYISIYLA...

VAN’DA TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) GÖNÜLLÜLERİ, DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA BİR ARAYA GELEREK DOYASIYA EĞLENDİ.

VAN’DA TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) GÖNÜLLÜLERİ, DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ DOLAYISIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da TEGV Gönüllüleri Dünya Gönüllüler Günü'nü Kutladı
2
Düzce'de Kapsayıcı Okul Gelişim Modeli Projesi İlçe Ziyaretleri Devam Ediyor
3
Akdağmadeni Meslek Lisesi, TOKİ Camii'nin Duvar Kaplamasını Üstlendi
4
Sanem Yeles ile Eskişehir'de Öz Şefkatli Ebeveynlik Atölyesi
5
Uşak Üniversitesi: Rektör Prof. Dr. Ahmet Demir Senato ile Buluştu
6
İEÜ–Chiba İşbirliği: Biyofilik Tasarım Projesine 'En İyi Makale' Ödülü
7
Ege Üniversitesi Erasmus+ FASHIONAISE ile Sürdürülebilir Dijital Moda Eğitiminde Öncü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi