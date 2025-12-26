DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

BARÜ'de Prof. Dr. Turgut Tan Söyleşisi ve Kitaplık Açılışı

Bartın Üniversitesi'nde Prof. Dr. Turgut Tan ile "Bartınlı Bir Akademisyenin Hayatından Kesitler" söyleşisi yapıldı; yaklaşık 1.400 eser bağışıyla kitaplık açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:26
BARÜ'de Prof. Dr. Turgut Tan Söyleşisi ve Kitaplık Açılışı

BARÜ'de Prof. Dr. Turgut Tan Söyleşisi ve Kitaplık Açılışı

Bartın Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon ve Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bartınlı Bir Akademisyenin Hayatından Kesitler" başlıklı söyleşi, BARÜ Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşi: Akademik yaşam ve Bartın yılları

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve idare hukuku alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Turgut Tan, akademik yaşamı, bilimsel çalışmaları ve mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bartın'da geçen çocukluk ve eğitim yıllarına ilişkin anlattıkları salonda dikkat çekti. Prof. Dr. Tan'ın söyleşiden bir bölümü şöyle:

"İlkokul ve ortaokul yıllarım Bartın’da geçerken liseyi İstanbul’da okudum. Ankara Üniversitesi o dönem Mülkiye olarak geçen Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Mezun olduktan sonra kabul aldığım burslarla Fransa’da bulundum. Türkiye’de özellikle idare hukuku alanında ders verdim. Bugün Bartın’a geldiğimde yıllar önce dersine girdiğim başarılı bir öğrencimi memleketimin mülki idaresinin başında vali olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Diğer bir mutluluğum ise benim zamanında devam edebileceğim bir lisenin olmadığı memleketime bugün Bartın Üniversitesinin kazandırılmış olmasıdır"

"Prof. Dr. Turgut Tan Kitaplığı" açıldı

Prof. Dr. Tan, uzun yıllar biriktirdiği yaklaşık bin 400 kitabı ve süreli yayını BARÜ Merkez Kütüphanesine bağışladı. Söyleşi kapsamında, bağışlanan eserlerden oluşan Prof. Dr. Turgut Tan Kitaplığı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphane Dokümantasyon ve Daire Başkanı Burak Beygirci bağışla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bu koleksiyon idare hukuku, anayasa hukuku, vergi hukuku ve kamu yönetimi alanlarında büyük bölümü klasikleşmiş eserlerden oluşmaktadır. Bu alanların dışında ekonomi, siyaset bilimi, tarih ve edebiyat gibi konularda Türkçe ve Fransızca olmak üzere eşsiz eserleri kütüphanemize bağışlamıştır. Yapılan teknik işlemler esnasında koleksiyonda yer alan pek çok eserin kütüphanemiz tarafından ilk kez girişinin yapıldığı ve ülkemizde ilk kez BARÜ Merkez Kütüphanesine tarafından kataloglandığı tespit edilmiştir. Koleksiyon erişime açıldıktan sonra farklı üniversite kütüphanelerinden bu eserler için kütüphaneler arası ödünç taleplerinin gelmesi söz konusu bağışın eşsiz ve referans niteliğinde bir koleksiyon olduğunu ortaya koymuştur"

Söyleşi ve kitaplık açılışı, hem Bartın'ın eğitim altyapısına hem de bölgenin akademik kaynak zenginliğine katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

BARÜ’DE "BARTINLI BİR AKADEMİSYENİN HAYATINDAN KESİTLER" SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

BARÜ’DE "BARTINLI BİR AKADEMİSYENİN HAYATINDAN KESİTLER" SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

BARÜ’DE "BARTINLI BİR AKADEMİSYENİN HAYATINDAN KESİTLER" SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın Üniversitesi'nde Kültür Buluşması: Uluslararası Öğrenciler Geleneklerini Tanıttı
2
BARÜ'de Prof. Dr. Turgut Tan Söyleşisi ve Kitaplık Açılışı
3
Kozan'da Öğrencilerden İyilik Seferberliği: Yatılı Okula Dayanışma Ziyareti
4
Kastamonu Üniversitesi'nde Liderlik Sunumları Yarışması'nda Ödüller Verildi
5
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye'de 30 Proje Tanıtıldı
6
Fırat Üniversitesi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzaladı
7
Bilim Kafe Demirci'de: Teknolojinin Topluma Etkileri Tartışıldı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı