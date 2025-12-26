DOLAR
Kozan'da Öğrencilerden İyilik Seferberliği: Yatılı Okula Dayanışma Ziyareti

Kozan'da Halit Dağlı İlköğretim Okulu 3-A öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları hediyelerle Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti ve dayanışma örneği gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:52
Kozan'da Öğrencilerden İyilik Seferberliği: Yatılı Okula Dayanışma Ziyareti

Kozan'da öğrencilerden gönüllere dokunan "İyilik Seferberliği"

Halit Dağlı İlköğretim Okulu 3-A'dan dayanışma örneği

Adana'nın Kozan ilçesinde, Halit Dağlı İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencileri, yatılı bölge okulunda eğitim gören akranları için anlamlı bir gün düzenledi. Öğrenciler, sınıf içinde kurdukları "iyilik seferberliği" grubu ile ilçede çocuklar arasında dayanışma ve şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Öğretmen ve ailelerinin desteğiyle hareket eden öğrenciler, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu'ndaki akranlarını ziyaret etti. Kendi harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri ve evlerindeki en sevdikleri oyuncakları getiren öğrenciler, bu eşyaları paylaştı ve hediye etti.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, yıllar sonra birbirlerini hatırlamaları amacıyla özel olarak hazırlanan birer çift çorap ve birer kitap da verildi. Ziyarette ayrıca "İyilik pastası" kesilerek, etkinliğin dayanışma ve kutlama havası pekiştirildi.

Sınıf Öğretmeni Emel Ünlü, başlatılan iyilik seferberliğinin duyarlı ve duygulu bir dayanışmaya dönüştüğünü belirtti. Ünlü, yatılı bölge okulunun yönetimiyle yapılan iş birliği sayesinde öğrencilerin paylaşma, empati ve yardımlaşma duygularını yaşayarak öğrendiğini vurguladı ve okulda yalnızca akademik bilginin değil, insanlık, vefa ve dayanışma değerlerinin de kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Öğrencilerden Berna Özbek etkinlikten çok mutlu olduklarını belirtirken, Elvin Akpınar teknoloji çağında olmalarına rağmen duyguların, iyiliğin ve dayanışmanın önemini göstermek istediklerini söyledi. Sait İsmet Ünüvar ise, "Bu etkinlikle ailemize ve arkadaşlarımıza güzel davranmanın, farklı okullarda olsak bile aynı sevgi ve paylaşma duygusuyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

