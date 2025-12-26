Bartın Üniversitesi'nde Kültür Buluşması: Uluslararası Öğrenciler Geleneklerini Tanıttı

Farklı Coğrafyaların Kültürel Renkleri BARÜ'de Buluştu

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler, "Kültür Buluşması" etkinliğinde geleneksel giysilerini, yöresel yemeklerini, müziklerini ve danslarını tanıttı.

Etkinlik, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından kültürler arası etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Program Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programda Türkmenistan, Kazakistan, Yemen, Azerbaycan ve Endonezya kültürleri; geleneksel giysileri, yöresel yemekleri, müzikleri ve danslarıyla tanıtıldı ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da etkinliğe katılarak uluslararası öğrencilerin kültür buluşmasına ortak oldu. Öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izleyen Rektör Akkaya, kültürel çeşitliliğin üniversite yaşamına kattığı değere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerimizin kendi kültürel değerlerini tanıtmalarına eşlik ediyoruz. Burada Türk kültürünü öğrendiniz. Her ne kadar başka diyarlardan gelmiş olsanız da Anadolu kültürünü buradan yaşayıp dostluklar edindiniz. Biz Bartın Üniversitesi olarak dili kültürün bir taşıyıcısı olarak görüyoruz. Hepiniz birer Bartın Üniversitesi ve Bartın elçisisiniz. Gittiğiniz ülkelerde Türkiye’nin bir sesisiniz. Burada yaşanmışlıklarınız sizlere rehberlik sunacaktır. Bu vesileyle kültürler arası etkileşimi güçlendiren etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası öğrencilerin kültürel zenginliklerini sergilediği stantlar büyük ilgi gördü. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.

