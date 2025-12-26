PDR Akademi 'Uzman Buluşmaları' 5. Semineri Alaşehir'de

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen PDR Akademi - 'Uzman Buluşmaları' seminer serisinin 5'incisi, Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından gerçekleştirildi.

Uzman sunumu: İlişkisel ihtiyaçların ailedeki işlevi

Seminerde Uzman Psikolojik Danışman Ayşe Batık Yılmaz, "İlişkisel İhtiyaçların Ailedeki İşlevi" başlıklı sunumuyla Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle bir araya geldi. Sunumda, bireyin sağlıklı gelişiminde aile içi ilişkisel ihtiyaçların rolü, temas kurmanın duygusal yaşam üzerindeki etkileri ve aile içi iletişim süreçlerinin psikolojik iyilik haliyle ilişkisi detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar ve destek

Programa katılarak destek veren Alaşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, düzenlenen uzman buluşmaları seminerlerinin Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde görev yapan psikolojik danışmanların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığını vurguladı. Çetinkaya, semineri organize eden Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Rıza Türkol ile seminer sürecinde ev sahipliği yapan Alaşehir Fen Lisesi yönetimi ve çalışanlarına ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Seminer, katılımcıların soru ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

ALAŞEHİR'DE RAM UZMAN BULUŞMALARI SEMİNERİ DÜZENLENDİ