Gediz'de 987 Öğrenciye Kışlık Bot Dağıtımı

Gediz Belediyesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 987 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık bot dağıtıldı; dağıtımlar okullarda düzenlenen törenlerle başladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:05
Belediye ve İlçe Millî Eğitim'den eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen sosyal sorumluluk projesi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Gediz Belediyesi ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilçedeki ve köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kapsamlı bir kışlık bot dağıtımı gerçekleştirildi.

Tespiti yapılan 987 öğrenci için yapılan dağıtımlar, kış mevsimi öncesi tamamlandı ve törenlerle başladı. Dağıtım törenleri Erdoğmuş Şehit Ramazan Demirci İlkokulu, TOBB Erdoğmuş Ortaokulu, Yunuslar İlkokulu, Yunuslar Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu adreslerinde düzenlendi.

Törenlere Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Aydın ve Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu katıldı. Botlar, törenlerin ardından okul idarecileri aracılığıyla belirlenen öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olmak, temel ihtiyaçlarını karşılamak boynumuzun borcu. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzle el ele vererek, hiçbir yavrumuzun soğukta kalmaması için çalıştık. Eğitimin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Çocuklarımızın kış aylarını daha sıcak ve rahat geçirmeleri için yürüttüğümüz bu anlamlı çalışmaya destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Müdürümüz Sayın Recep Aydın’a teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitiminde büyük emeği bulunan tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum."

İlçe Millî Eğitim Müdürü Recep Aydın ise bu tür desteklerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti: "Bu tür yardımların öğrencilerin okula olan motivasyonunu artırdığını vurguluyoruz. Bu duyarlı destek için Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın kalbi sıcak olsun yeter."

Gediz Belediyesi’nin bu anlamlı ve sıcak tutan desteği için öğrenciler ve aileler adına teşekkür edildi; proje, öğretmenlere ve öğrencilere başarı dilekleriyle sonlandırıldı.

