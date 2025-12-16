Çayırova'ya 24 Derslik Meslek Lisesi: İnşaatta Temel Beton Serimi Tamamlandı

Çayırova'ya 24 Derslikli Meslek Lisesi Geliyor

Çayırova'da hayırsever desteğiyle inşa edilen 24 derslikli meslek lisesinin çalışmaları hızla sürüyor. Okul, Şekerpınar Mahallesi'nde yükseliyor ve ilçeye yeni bir eğitim merkezi kazandırmayı hedefliyor.

İnşaatta kritik aşama

Şantiyeyi ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Projede temel beton serim işlemi gerçekleştirilmiş olup, temel işlemlerinin ardından kaba inşaatına başlanacak.

Yeni eğitim kurumunun bünyesinde otomasyon atölyeleri de bulunacak ve okul, tam donanımlı bir eğitim yuvası olarak planlanıyor.

Belediye başkanından değerlendirme

İnşaat sahasında çalışanlara kolaylık dileyen Başkan Çiftçi, yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılan eğitim yatırımını yakından takip ettiklerini belirtti. Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi inşaatında önemli bir aşamanın geçildiğini aktaran Çiftçi, "İlçemizin eğitim altyapısını güçlendirecek ve Çayırova’mıza değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

