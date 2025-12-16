Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği 2000 Mezunları 25 Yıl Sonra Buluştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği 2000 Mezunları 25 Yıl Sonra Aynı Sıralarda

Buluşma, anılar ve mesleki paylaşımla geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün 2000 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 25. yılı dolayısıyla tekrar bir araya geldi. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan mezunlar, yoğun iş programlarından kısa bir süreliğine ayrılarak Sivas’a gelerek buluşmayı gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında mezunlar, yıllar önce ders gördükleri sınıfları ziyaret ederek anılarını tazeledi. Dönemin akademisyenleri ile birlikte gerçekleştirilen temsili bir ders sırasında geçmiş yılların deneyimleri ve meslek hayatına yönelik bilgi paylaşımı yapıldı.

Program süresince yapılan konuşmalarda, üniversite döneminde kurulan akademik ve sosyal ilişkilerin profesyonel yaşamda da sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Etkinlik, mezunlarıyla olan bağını güçlendirmeyi ve mezunların deneyimlerini mevcut eğitim-öğretim süreçlerine aktararak katkı sağlamayı amaçladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, mezunlarıyla iletişimini sürdürmeye ve akademik topluluğun birliğini desteklemeye devam ediyor.

