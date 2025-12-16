SANKO Okulları'ndan NASA Buluş Şenliği'nde Çifte Başarı

Öğrenci ve öğretmenlerden ulusal düzeyde ödül

SANKO Okulları öğrencileri, NASA-JPL Invention Challenge 21’inci Buluş Şenliğinde 'En Sıra Dışı Tasarım' ödülünü kazanırken; öğretmenleri ise Hobiciler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Şenlik ve yarışma konusu

NASA Jet Propulsion Laboratory'nin Kaliforniya'da hayata geçirdiği Invention Challenge'ın Türkiye ayağı olan 21’inci Buluş Şenliği, İstanbul Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsünde düzenlendi. Etkinliğin bu yılki konusu 'Su Kovada' olarak belirlendi. Katılımcılardan, 60 saniyeden kısa sürede 5 metre uzaklıktaki bir kovaya 8 litre su taşıyabilen bir cihaz tasarlamaları istendi.

Proje ekibi ve danışman

Amerika dışında sadece Türkiye'de düzenlenen bu şenlikte, SANKO Okulları öğrencileri Kıvanç Helvacıkara, Doruk Miraç Yıldırım, Ahmet Çağatay Mavi ve Atlas Aydoğdu, proje danışman öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları proje ile 'En Sıra Dışı Tasarım' ödülünü alarak önemli bir başarıya imza attılar.

Öğretmenlerin başarısı

SANKO Okulları öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın, Selçuk Helvacıkara ve Cumacan Kaan Koç ise Hobiciler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Tebrik ve değerlendirme

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 43 okulun katıldığı yarışmada iki ödülle dönen öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

