Türkiye Diyanet Vakfı 50. Yılında Manavgat’ta: Dünyaya Açılan Merhamet Eli

Manavgat İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Manavgat Şubesi iş birliğiyle düzenlenen program, vakfın 50 yıllık hizmet ve faaliyetlerini anlattı. "Dünyaya Açılan Merhamet Eli: Türkiye Diyanet Vakfı" başlıklı konferans, Manavgat Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve Manavgatlı kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Program ve katılım

Program, Evrenseki Mahallesi Zekiye Öz Hatun Camii İmam Hatibimiz Salih Taşdemir tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Salonda özellikle kadın katılımcıların ilgisi dikkat çekti; etkinlik, vakfın hizmetlerinin halka anlatılması amacını taşıdı.

Vakfın misyonu ve 50. yıl vurgusu

Programda selamlama konuşmasını yapan Manavgat İlçe Müftüsü ve TDV Manavgat Şube Başkanı Abdullah Eroğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş amacını ve yaygın hizmet ağını aktardı. Eroğlu, vakfın 13 Mart 1975 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarına destek olmak, İslam'ın doğru anlaşılmasını sağlamak ve din hizmetlerini üstlenecek bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Eroğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Balkanlar'dan Kafkaslara, Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirterek, vakfın faaliyet anlayışını ‘Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar’ sloganıyla özetledi. Konuşmasında yaralara merhem olma, sığınma ve yetimlere destek gibi hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

Konuşmanın sonunda Eroğlu, birçok vatandaşın vakfın çalışmalarından yeterince haberdar olmadığını ifade ederek, programın amacının halkı bilgilendirmek ve TDV'nin hizmetlerini tanıtmak olduğunu söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NIN (TDV) KURULUŞUNUN 50. YILI NEDENİYLE DÜZENLENEN VE TDV’NİN HİZMETLERİNİN ANLATILDIĞI PROGRAM MANAVGATLI KADINLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.