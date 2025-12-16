KAYMEK’ten KPSS AGS ve LGS Deneme Sınavları

KAYMEK’ten KPSS AGS ve LGS Deneme Sınavlarıyla Hazırlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), KPSS AGS kursu kapsamındaki adaylara yönelik düzenlediği deneme sınavıyla sınav pratiği kazandırdı. Kurum, adayların bilgi ve hazırbulunuşluk düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu uygulamayla başarı yolunda destek sunuyor.

KPSS AGS: Birebir Etüt Sistemiyle Güçlü Destek

KAYMEK, bu yıl programa dâhil ettiği birebir etüt sistemi ile öğrencilerin akademik gelişimini daha yakından takip ediyor. Düzenli gerçekleştirilen deneme sınavları, adayların sınav atmosferini deneyimleyerek eksiklerini görmesine ve hedef odaklı çalışmalarına olanak tanıyor.

Hafta Sonu LGS Denemesi Genç KAYMEK’te

Hafta sonu Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde düzenlenen LGS deneme sınavları da öğrenciler arasında heyecan yarattı. KAYMEK, yalnızca sınav hazırlığıyla sınırlı kalmayıp gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan etkinlik, seminer ve kurslarla hizmet yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor.

Merkezi organizasyon ve düzenli deneme uygulamalarıyla KAYMEK, gençlerin sınav başarısına yönelik rehberliğini güçlendiriyor.

