Bolu'da Yayalara Uygulamalı Trafik Eğitimi: 'Sol-Sağ-Sol' Vurgusu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde yayalara uygulamalı trafik eğitimi verip 'sol-sağ-sol' kuralı ile telefon ve kulaklık uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:23
Denetim ve bilgilendirme çalışması Cumhuriyet Caddesi'nde yapıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yaya kazalarını azaltmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde uygulamalı denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında çalışmayı gerçekleştirdi.

Uygulama, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yaya geçidinde yapıldı. Ekipler, vatandaşlara yaya geçidini kullanırken uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi; sol-sağ-sol kuralına dikkat edilmesi, araçlar tamamen durmadan yola çıkılmaması ve ani hareketlerden kaçınılması gerektiği özellikle vurgulandı.

Ayrıca ekipler, karşıdan karşıya geçerken dikkat dağınıklığına neden olan cep telefonu ve kulaklık kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Uygulama kapsamında yayalara trafik kurallarını içeren broşürler dağıtıldı ve vatandaşlara güvenli geçişe ilişkin bilgilendirme yapıldı.

