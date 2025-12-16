Geleceğe Renk Katanlar: TAB Gıda, Burger King ve TOG Okulları Yeniledi

TAB Gıda, Burger King ve TOG’tan "Geleceğe Renk Katanlar" Projesi

TAB Gıda, Burger King ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğe Renk Katanlar" projesi; okulları görsel, eğitimsel ve sportif olarak iyileştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında sınıflar, dış mekanlar, kütüphaneler ve spor alanları yenilendi.

Uygulama Takvimi ve Yapılan Çalışmalar

Proje, 6 Aralık'ta Bolu'da, 13 Aralık'ta Gaziantep'te ve 14 Aralık'ta Sivas'ta uygulanarak "Gönülden gelen renkler, geleceğe iz bırakır" yaklaşımıyla yürütüldü. Yerel halk ve genç gönüllülerin katılımıyla okulların iç ve dış mekanlarında görsel iyileştirmeler yapıldı; okuma ve öğrenme alanları geliştirildi, öğrencilere spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırıldı.

Çalışmalar kapsamında Bolu Koç İlkokulu ile Sivas Durdulu Köyü İlk ve Ortaokulunun iç ve dış alanları renklendirildi; bu okullarda temel kitap ve materyallerle desteklenen kütüphaneler kuruldu. Gaziantep Haydar Aliyev İlkokulu'nda ise renklendirme ve kütüphane düzenlemelerine ek olarak öğrencilerin kullanımına açık bir spor salonu hizmete alındı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

TAB Gıda Pazarlama Müdürü Funda Eratalar, projenin amaçlarını ve elde edilen sonuçları şu sözlerle anlattı: "TAB Gıda’da çoğunlukla gençlere hitap ediyoruz. Bu nedenle şirket olarak, Türkiye’deki operasyonlarını üstlendiğimiz Burger King markasının bu önemli projesinde gençleri desteklemeyi hedefledik. Genç öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak için çalışmalar yürüttük ve eğitim gördükleri alanları iyileştirmek üzere projeler geliştirdik. Bolu, Sivas ve Gaziantep’te gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla okulları renklendirdik, kütüphane ve spor alanları kazandırdık. Geleceğimizin teminatı çocukların eğitim ortamlarını daha iyi hale getirdik; öğrenme ve keşfetme motivasyonlarını güçlendirdik. Dönüştürücü gücüne inandığımız genç gönüllülerimizle projemizi hayata geçirdiğimiz üç şehirde de öğrencilerin eğitim kalitesini artıran çok değerli sonuçlar elde ettik. Projemizi daha da genişleterek, topluma desteğimizi artırmak istiyoruz ve sürdürülebilir bir iyilik hareketine ilham veren güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz."

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş da projenin genç gönüllülük ve yerel etki boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Vakıf olarak 23 yıldır inanıyoruz ki gençlerin potansiyeline yapılan her yatırım, yalnızca bireylerin değil, toplumun da dönüşümünü mümkün kılıyor. Bu inancın sahadaki en somut karşılıklarından biri olan Geleceğe Renk Katanlar projesi, genç gönüllülüğün yerelde nasıl kalıcı bir etki oluşturabildiğinin güçlü bir örneği. TAB Gıda ve Burger King ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde, çocukların eğitim alanlarını iyileştirirken gençlerin toplumsal sorumluluk alma ve birlikte dönüştürme gücünü de büyütüyoruz. Üç farklı şehirde hayata geçen bu çalışmaların hem çocuklar hem de Toplum Gönüllüsü gençler için ilham veren bir deneyime dönüştüğünü görmek bizler için çok kıymetli."

Projede yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iyileştirme modeli benimsenmiş olup, önümüzdeki dönemde daha fazla okula ve çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

