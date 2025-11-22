Uşak Üniversitesi Akademisyenleri Yeniköy'de Çiftçilerle Buluştu

Uşak Üniversitesi akademisyenleri Yeniköy’de çiftçilerle buluşarak meyvecilik ve hayvancılıkta bilimsel temelli çözümler sundu; uygulamalı tavsiyeler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:05
Uşak Üniversitesi Akademisyenleri Yeniköy'de Çiftçilerle Buluştu

Uşak Üniversitesi Akademisyenleri Yeniköy'de Çiftçilerle Buluştu

Bilimle halkı buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Uşak Üniversitesi, Yeniköy’de düzenlenen toplantıda köy halkı ve çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlikte üniversite yönetimi ve çeşitli birimlerden akademisyenler yer aldı.

Katılımcılar ve Açılış

Toplantıya Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, üniversitenin ilgili birimlerinden akademisyenler ve köy halkı katıldı. Bilimin toplumla buluşmasının önemine değinen Prof. Dr. Ekrem Savaş konuşmasında şunları dile getirdi: "Her hafta cuma günleri genelde sanayiye gidiyorduk. Artık köylere de gidiyoruz. Daha güzelini daha verimli şekilde yapın diye sizlere geldik. Sizlerle bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Bilimsel tarım yapmanız sizlere ve ülkemize katkı sağlayacaktır."

Sunumlar ve Uygulamalı Bilgiler

Etkinliğin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Mertoğlu üstlendi. Sunumları yapan akademisyenler; Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak ve Doç. Dr. Sibel Alapala oldu.

Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak, "Meyvecilik Faaliyetleri ve Güncel Sorunlar" başlıklı sunumunda zeytin ve badem yetiştiriciliğine özel vurgu yaptı. Çolak, meyveciliğin sadece üretimle sınırlı kalmadığını; doğru toprak seçimi, uygun iklim şartları, ağaç gelişimini destekleyen bakım uygulamaları ve zamanında hasadın önemini anlattı. Ayrıca budama teknikleri, hastalık ve zararlı yönetimi ile düzenli bakım sayesinde verim ve ürün kalitesinin artırılabileceğine dikkat çekti. Yanlış budamanın ağaçlarda gelişim geriliğine ve ürün kaybına yol açabileceğini özellikle vurguladı.

Doç. Dr. Sibel Alapala ise "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunları" başlıklı sunumunda hayvan seçiminden doğru yem kullanımına, bakım ve beslenme tekniklerinden barınak şartlarına kadar geniş bir yelpazede yönelik bilgiler verdi. Alapala, uygulamalı önerilerle çiftçilerin verimliliğini artırmayı hedefleyen çözüm önerilerini paylaştı.

Soru-Cevap ve Kapanış

Sunumların ardından akademisyenler, köy halkının tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dinleyerek bilimsel temelli çözüm önerilerini birebir aktardı. Etkinlik, Prof. Dr. Ekrem Savaş ile moderatör Dr. Öğr. Üyesi Kerem Mertoğlu, Doç. Dr. Sibel Alapala, Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak ve Yeniköy Köyü Muhtarı Üzeyir Seyman'a teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

BİLİMLE HALKI BULUŞTURMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, BU KEZ YENİKÖY’DE...

BİLİMLE HALKI BULUŞTURMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, BU KEZ YENİKÖY’DE ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ. DÜZENLENEN ETKİNLİĞE UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EKREM SAVAŞ, REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. LÜTFİ ÖZAV, ÜNİVERSİTENİN ÇEŞİTLİ BİRİMLERİNDEN AKADEMİSYENLER VE KÖY HALKI KATILDI.

BİLİMLE HALKI BULUŞTURMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, BU KEZ YENİKÖY’DE...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SCÜ Diş Hekimliği Öğrencileri 2025 DUS'ta Derece Yaptı
2
Söke Anadolu Lisesi'ne Yenilikçi Eğitim Sınıfı Kuruldu — 3D Yazıcı, Robotik ve VR
3
Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
85 Yaşındaki Mustafa Hoca, Öğretmenler Günü'ne İlk Günkü Heyecanla Hazırlanıyor
5
Uşak Üniversitesi Akademisyenleri Yeniköy'de Çiftçilerle Buluştu
6
SUBÜ İlk Kez THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda: 601-800 Bandında
7
SUBÜ Ferizli MYO'da Kalite Güvencesi ve Öğrenci Katılımı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor