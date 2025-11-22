Uşak Üniversitesi Akademisyenleri Yeniköy'de Çiftçilerle Buluştu

Bilimle halkı buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Uşak Üniversitesi, Yeniköy’de düzenlenen toplantıda köy halkı ve çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlikte üniversite yönetimi ve çeşitli birimlerden akademisyenler yer aldı.

Katılımcılar ve Açılış

Toplantıya Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, üniversitenin ilgili birimlerinden akademisyenler ve köy halkı katıldı. Bilimin toplumla buluşmasının önemine değinen Prof. Dr. Ekrem Savaş konuşmasında şunları dile getirdi: "Her hafta cuma günleri genelde sanayiye gidiyorduk. Artık köylere de gidiyoruz. Daha güzelini daha verimli şekilde yapın diye sizlere geldik. Sizlerle bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Bilimsel tarım yapmanız sizlere ve ülkemize katkı sağlayacaktır."

Sunumlar ve Uygulamalı Bilgiler

Etkinliğin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Mertoğlu üstlendi. Sunumları yapan akademisyenler; Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak ve Doç. Dr. Sibel Alapala oldu.

Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak, "Meyvecilik Faaliyetleri ve Güncel Sorunlar" başlıklı sunumunda zeytin ve badem yetiştiriciliğine özel vurgu yaptı. Çolak, meyveciliğin sadece üretimle sınırlı kalmadığını; doğru toprak seçimi, uygun iklim şartları, ağaç gelişimini destekleyen bakım uygulamaları ve zamanında hasadın önemini anlattı. Ayrıca budama teknikleri, hastalık ve zararlı yönetimi ile düzenli bakım sayesinde verim ve ürün kalitesinin artırılabileceğine dikkat çekti. Yanlış budamanın ağaçlarda gelişim geriliğine ve ürün kaybına yol açabileceğini özellikle vurguladı.

Doç. Dr. Sibel Alapala ise "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunları" başlıklı sunumunda hayvan seçiminden doğru yem kullanımına, bakım ve beslenme tekniklerinden barınak şartlarına kadar geniş bir yelpazede yönelik bilgiler verdi. Alapala, uygulamalı önerilerle çiftçilerin verimliliğini artırmayı hedefleyen çözüm önerilerini paylaştı.

Soru-Cevap ve Kapanış

Sunumların ardından akademisyenler, köy halkının tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dinleyerek bilimsel temelli çözüm önerilerini birebir aktardı. Etkinlik, Prof. Dr. Ekrem Savaş ile moderatör Dr. Öğr. Üyesi Kerem Mertoğlu, Doç. Dr. Sibel Alapala, Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak ve Yeniköy Köyü Muhtarı Üzeyir Seyman'a teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

