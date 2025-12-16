DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar

İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen cübbe giyme töreninde Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, yeni atanan akademisyenlere cübbelerini giydirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:33
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar

İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni

Tören ve atama detayları

İnönü Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen cübbe giyme töreni ile unvanda yükselen akademisyenler resmi kıyafetlerine kavuştu.

Törene Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversite yönetim kurulu üyeleri ve ataması yapılan akademisyenler katıldı. Cübbeler, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından giydirildi.

Etkinlik kapsamında Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'na Erol Karaaslan ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Anabilim Dalı'na İsmail Bentli profesör olarak atandı. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne Enes Karadeniz doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Rektör Akpolat, profesörlüğe ve diğer görevlere atanan akademisyenleri tebrik ederek kendilerine başarı dileklerini iletti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

UNVANDA YÜKSELEN AKADEMİSYENLERE CÜBBELERİ GİYDİRİLDİ

UNVANDA YÜKSELEN AKADEMİSYENLERE CÜBBELERİ GİYDİRİLDİ

UNVANDA YÜKSELEN AKADEMİSYENLERE CÜBBELERİ GİYDİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik
2
Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi
3
Anadolu Üniversitesi'nde ’Yapay Zekâ ve Sağlık’ Semineri | Sağlıkta Yapay Zekâ
4
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
5
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı
6
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'
7
Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi