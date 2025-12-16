İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar

İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni

Tören ve atama detayları

İnönü Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen cübbe giyme töreni ile unvanda yükselen akademisyenler resmi kıyafetlerine kavuştu.

Törene Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversite yönetim kurulu üyeleri ve ataması yapılan akademisyenler katıldı. Cübbeler, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından giydirildi.

Etkinlik kapsamında Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'na Erol Karaaslan ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Cevher Hazırlama Anabilim Dalı'na İsmail Bentli profesör olarak atandı. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne Enes Karadeniz doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Rektör Akpolat, profesörlüğe ve diğer görevlere atanan akademisyenleri tebrik ederek kendilerine başarı dileklerini iletti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

UNVANDA YÜKSELEN AKADEMİSYENLERE CÜBBELERİ GİYDİRİLDİ