Gezici Kütüphane Yarıyıl Tatilinde İzmir İlçelerinde — 20-29 Ocak

Gezici Kütüphane tatilde yollara çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanında kitapları yurttaşlarla buluşturan Gezici Kütüphane hizmeti, yarıyıl tatilinde ilçelere konuk oluyor. 20-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler, çocuklar ve gençlere kitap söyleşilerinden okuma çalışmalarına, tiyatro gösterilerinden ayraç yapım atölyelerine kadar zengin bir program sunacak. Program, İnci Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Projenin amacı ve yürütücüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Gezici Kütüphane, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak ve kırsal alanlarda kültürel erişimi artırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen çalışma, kitapla kurulan bağı güçlendiriyor.

İlk durak: Kadifekale

Programın ilk durağı 20 Ocak tarihinde Kadifekale Çocuk Merkezi olacak. Etkinlikler 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek; çocuklar kitap söyleşileri, okuma çalışmaları ve ayraç yapımı atölyeleriyle kitapların dünyasına adım atacak.

Kemalpaşa'da kültür ve sanat

Yarıyıl tatilinin ikinci buluşması 23 Ocakta Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Salonunda yapılacak. 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek programda yüz boyama, pandomim ve boyama etkinlikleri yer alacak. Aynı gün sahnelenecek "Mucit Palyaço" adlı çocuk oyunu ile etkinlikler, Köy Tiyatroları ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu katkılarıyla zenginleşecek.

Aliağa’da eğlence ve atölyeler

27 Ocakta Gezici Kütüphane, Aliağa Kültür Merkezinde çocuklarla buluşacak. Tiyatro birimi tarafından sahnelenecek "Ecem ile Çilek" adlı çocuk oyunu eş zamanlı olarak yüz boyama ve atölye çalışmalarıyla desteklenecek. Etkinlikler 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kapanış: Beydağ

Programın son durağı 29 Ocakta Beydağ Kültür Merkezi olacak. 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Gezici Kütüphane, çocukları kitapla buluşturacak; okuma alışkanlığını teşvik eden çalışmalar ve atölyelerle yarıyıl tatiline anlamlı bir kapanış yapılması hedefleniyor.

Gezici Kütüphane etkinlikleri, kırsal ve ilçe merkezlerinde çocukların kültürle, sanatla ve kitapla buluşmasını sağlayarak okuma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

