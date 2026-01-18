Mustafa Sarıgeçili'den Velilere Sosyal Medya Uyarısı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 15 tatilde velilere sosyal medya denetimi, empati ve çocuklarla zaman geçirme çağrısı yaptı; 21 Ocak film gösterimi duyuruldu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:13
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2025-2026 eğitim öğretiminin ilk döneminin sona ermesinin ardından velilere ve öğrencilere uyarılarda bulundu. Sarıgeçili, özellikle 15 tatil döneminde ailelerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Veliler çocuklarıyla vakit geçirmeli

Sarıgeçili, "15 tatilde çocukları kendi başlarına bırakmamalıyız. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılmalıdır. Aileler çocuklarıyla birlikte gezip eğlenmelidir. Çocuklar tatil döneminde kitap okumalıdır" dedi. Çocuklarla birlikte zaman geçirme vurgusu yaptı.

Veliler empati yapmalı

Sarıgeçili, velilere empati çağrısında bulunarak, "Velilerimize buradan şunu söylüyorum: Çocuklarla empati yapsınlar. Kırık notlar olabilir ancak ikinci dönem daha iyisini yapabilirler. Çocuklara bu anlamda güven versinler ve motive etsinler. Bunu bir sorun olmaktan çıkarıp, velilerimizin çocuklarıyla konuşarak desteklemesi gerekir. İkinci dönemde bu olumsuzlukların düzeleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı engelleme çok zor

Sarıgeçili, sosyal medya kullanımını tamamen engellemenin güç olduğuna dikkat çekerek, "Ancak ailenin kontrolünde olmalıdır. Tüm dünyada şu an tartışılan bir konu ve sıkıntılarını görüp yaşıyoruz. Sosyal medya kullanımı ailelerimizin kontrolünde, sınırlı ve denetimli tutulmalıdır. Saat koymak yerine, çocuklarımızı tatmin edecek şekilde ve ailelerimizin denetiminde müsaade edilmelidir" dedi. Sosyal medya için sınırlama ve denetim çağrısı yaptı.

Ücretsiz film gösterimi

Sarıgeçili, ayrıca 21 Ocak'ta "Hind Rajab’ın Sesi" filmini öğretmenlere ve ailelere ücretsiz olarak izlettireceklerini duyurdu.

