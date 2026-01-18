Isparta Belediyesi Karne Şenlikleri: Çocuklara Sanat ve Eğlence

Isparta Belediyesi Karne Şenlikleri AVM'de Başladı

Isparta Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocuklara yönelik renkli etkinlikler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Karne Şenlikleri, Isparta'daki bir AVM'de gerçekleşiyor.

Atölyelerle Sanat ve El Becerisi

Etkinlik kapsamında çocuklar yüz ve kum boyama, ebru, kokulu taş ve sihirli renkler atölyelerine katılıyor. Düzenlenen atölyeler sayesinde çocuklar hem sanatsal faaliyetler yapıyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

İlk gün düzenlenen etkinlikte çocuklar yüzlerini boyatırken, sihirli renkler atölyesinde yaratıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Etkinlikler, katılımcılara eğlenceli ve eğitici bir yarıyıl tatili deneyimi sunuyor.

ISPARTA BELEDİYESİ, OKULLARIN YARIYIL TATİLİNE GİRMESİYLE ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR. ISPARTA’DA BİR AVM’DE DÜZENLENEN KARNE ŞENLİKLERİ’NDE ÇOCUKLAR, YÜZ VE KUM BOYAMA, EBRU, KOKULU TAŞ VE SİHİRLİ RENKLER ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILIYOR.