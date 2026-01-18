Isparta Belediyesi Karne Şenlikleri: Çocuklara Sanat ve Eğlence

Isparta Belediyesi, AVM'de düzenlenen Karne Şenlikleri ile yüz ve kum boyama, ebru, kokulu taş ve sihirli renkler atölyeleri sunarak çocuklara sanat dolu bir tatil sunuyor.

Isparta Belediyesi Karne Şenlikleri AVM'de Başladı

Isparta Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle çocuklara yönelik renkli etkinlikler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Karne Şenlikleri, Isparta'daki bir AVM'de gerçekleşiyor.

Atölyelerle Sanat ve El Becerisi

Etkinlik kapsamında çocuklar yüz ve kum boyama, ebru, kokulu taş ve sihirli renkler atölyelerine katılıyor. Düzenlenen atölyeler sayesinde çocuklar hem sanatsal faaliyetler yapıyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

İlk gün düzenlenen etkinlikte çocuklar yüzlerini boyatırken, sihirli renkler atölyesinde yaratıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Etkinlikler, katılımcılara eğlenceli ve eğitici bir yarıyıl tatili deneyimi sunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

