GİBTÜ'de Çok Kültürlü Gastronomi Etkinliği — Uluslararası Öğrenciler Mutfakta

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çok Kültürlü Gastronomi Etkinliği', uluslararası öğrencileri kendi mutfaklarını paylaşmak üzere bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:38
GİBTÜ'de 'Çok Kültürlü Gastronomi Etkinliği' ile uluslararası lezzet şöleni

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen 'Çok Kültürlü Gastronomi Etkinliği', English Speaking Kulübü (ES-Club) ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü ortaklığında üniversite öğrencilerini aynı sofrada buluşturdu.

Uygulama mutfağında bir araya gelen kültürler

Etkinlik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleşti. Organizasyonu başkanlığını uluslararası öğrenci statüsünde bulunan Robert Tobias yürüttü. Farklı ülkelerden gelen onlarca öğrenci, kendi kültürlerine ait yemekleri bizzat hazırlayarak deneyimlerini paylaştı.

Farklı coğrafyalardan gelen tatlar

Katılımcılar tarafından hazırlanan menüde pizza, börek, churros ve ordövr gibi farklı coğrafyalara ait lezzetlerin yanı sıra birçok ülkeye özgü geleneksel tatlar da yer aldı. Hazırlanan yemekler, Türk ve uluslararası öğrencilerin katılımıyla birlikte tadıldı.

Kültürel sunumlar ve etkileşim

Yemek bölümünün ardından program, kültürel paylaşımı derinleştiren sunumlarla devam etti. Farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerinin kültürlerini, mutfak geleneklerini ve sosyal yaşamlarını tanıtan kısa sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik, sadece bir yemek organizasyonu olmanın ötesine geçerek güçlü bir kültürlerarası etkileşim örneği sundu.

Uluslararası öğrencilerin aktif rolü ve gelecek planları

Organizasyonun planlama ve uygulama sürecinde ekibin büyük kısmını farklı milletlerden uluslararası öğrenciler oluşturdu. Bu yönüyle etkinlik, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin çok kültürlü yapısını ve uluslararası öğrencilerin üniversite yaşamındaki etkin rolünü gözler önüne serdi. English Speaking Kulübü yetkilileri, bu tür etkinliklerin kültürel kaynaşmayı artırdığını, yabancı dil pratiğini desteklediğini ve uluslararası dostlukların gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Kulüp, önümüzdeki dönemlerde benzer kültürel ve sosyal etkinlikleri artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

