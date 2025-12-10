Hakkari'de Geleceğin Sürücüleri Trafik Parkurunda

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından düzenlenen uygulamalı eğitimle miniklere trafik bilinci aşılandı. Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı bilgilerle donatıldı.

Eğitim Parkurunda Uygulamalı Deneyim

Etkinlikte jandarma ekipleri, çocuklara Trafik Eğitim Parkında hazırlanan özel parkurda rehberlik etti. Öğrenciler, gerçek hayata uygun koşullarda yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin anlamı, emniyet kemerinin önemi ve temel yol güvenliği konularını uygulamalı olarak öğrendi.

Bilinçli ve Güvenli Ulaşım Hedefi

Jandarma ekipleri, çocukların trafik kurallarını yerinde deneyimleyerek öğrenmesinin önemine vurgu yaptı ve etkinlik boyunca öğrencilerle keyifli anlar yaşandı. Etkinlik sayesinde minikler hem eğlendi hem de güvenli ulaşımın önemini pekiştirdi.

Trafikte bilinçli ve duyarlı nesiller yetişmesi amacıyla eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği duyuruldu.

